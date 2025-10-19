جزئیات تیراندازی پلیس به یک خودرو در هویزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مالک حزبائی گفت: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه ۲۵ مهر، مأموران انتظامی در حین گشت‌زنی، یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی فاقد پلاک را مشاهده کرده و به منظور بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد که در تعاقب و برابر قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه مأموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور ۲ خردسال در صندلی عقب شدند، گفت: این دو خردسال که مجروح شده بودند سریعاً به بیمارستان منتقل که متأسفانه یکی از آنان به رغم اقدامات پزشکی فوت می‌کند.

سرهنگ حزبائی ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی، اظهار کرد: فرمانده انتظامی استان برای بررسی پرونده دستورات ویژه را صادر و نتیجه تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.