به گزارش خبرنگار مهر، حسن پیوندی ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در تأمین اجتماعی سمنان از پرداخت ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه درمانی بیماران صعب العلاج در استان طی شش ماه اول ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه پرداخت هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج یکی از رسالت‌های بیمه تامین اجتماعی در کشورمان است، تاکید کرد: این میزان پرداختی برای ۷۸۰ پرونده بیماران خاص در استان سمنان بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بیان کرد: بیمارانی که توانسته اند از این فرانشیز درمانی در شش ماهه اول امسال بهره مند شوند دارای مشکلاتی مانند نارسایی کلیه، هموفیلی، دیالیز، انواع سرطان تحت شیمی درمانی، ام اس، تالاسمی و … بوده اند.

پیوندی با بیان اینکه هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج به صورت برخط و نقدی پرداخت می‌شود، گفت: انجام برخط امور مرتبط با بیمه و فرانشیز به کاهش بروکراسی و همچنین عدم طولانی شدن روند پرداخت‌ها کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه از ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج که در استان سمنان طی شش ماهه اول سال جاری پرداخت شده ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برخط بوده است، ابراز کرد: سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هم به صورت نقدی پرداخت شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان این پرداخت‌ها را در راستای تحقق عدالت درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان دانست و تصریح کرد: تامین اجتماعی استان سمنان گسترش خدمات غیرحضوری در سایر بخش‌های درمانی را نیز به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌کند.