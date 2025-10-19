پرداخت ۲۶۰۰۰ فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی توسط بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سید محسن فاضلیان با بیان اینکه اعطای به موقع تسهیلات خرید واحد مسکونی علاوه بر افزایش توان مالی متقاضیان، به عنوان ابزاری برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد مسکن محسوب می‌شود؛ گفت: طی شش ماهه سال جاری، بانک مسکن بالغ بر ۱۶۳ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخته است.

وی گفت: بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در این مدت، نسبت به شش‌ماهه نخست سال گذشته، از نظر تعداد ۲۲ درصد و از نظر ارزش ۴۴ درصد رشد داشته و این رشد در عملکرد بانک مسکن به ثبت رسیده است.

فاضلیان در ادامه سخنان خود به آمار اعتباری سال گذشته اشاره کرد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی خرید در این بانک طی سال ۱۴۰۳ به ارزش کلی ۳۲۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال در قالب ۵۸ هزار و ۹۹ فقره قرارداد بوده است.

اعطای ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات تعمیر واحد مسکونی در سال جاری

معاون اعتباری بانک مسکن در سخنان خود گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، بالغ بر ۴۴ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال تسهیلات برای تعمیر واحد مسکونی در قالب ۱۹ هزار و ۶۵۳ فقره قرارداد به متقاضیان پرداخت و رشد ۳۴ درصدی در تعداد و ۱۱۳ درصدی در مبلغ را نسبت به مقطع مشابه سال گذشته به ثبت رساند.

سقف تسهیلات خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسه

در سال ۱۴۰۴، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در شهر تهران ۵ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری ۳ میلیارد ریال است.

همچنین در راستای حمایت از ساختار مالی خانواده‌ها و با هدف گسترش دامنه بهره‌مندی از تسهیلات، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا ۲ برابر سقف‌های موصوف به زوجین و بستگان با مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» فراهم است که بر این اساس، سقف تسهیلات خرید برای این گروه در تهران ۱۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری نیز ۶ میلیارد ریال قابل پرداخت است.

سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن نیز ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۸۰ میلیون تومان) است که در حال حاضر صرفاً به‌صورت هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت است.