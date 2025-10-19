عسگری: ۳۷ روستای مرکزی ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: شناسایی روستاهای در معرض خطر، گامی اساسی برای ارتقای امنیت زیستی و توسعه پایدار مناطق روستایی این استان است.

وی افزود: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی طبق بند ۸ ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه انجام می‌شود و هدف پوشش حداقل ۳۰ درصد از روستاهای در معرض خطر است.

عسکری تصریح کرد: روستاهای شناسایی‌شده با پراکندگی مناسب در استان، مبنای برنامه‌ریزی پیشگیرانه مدیریت بحران قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری، سازمان برنامه‌ریزی کشور اجرای طرح را در قالب چند فاز برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تاکید کرد: فاز نخست طرح در سال ۱۴۰۰ با بازدید و شناسایی یک هزار و ۵۰۰ روستا در کشور آغاز شد و فاز دوم شامل یک هزار و ۷۰۰ روستا شد.

وی افزود: پس از تعیین سهمیه استان‌ها براساس ۱۰ پارامتر تخصصی، سهم استان مرکزی مشخص شد و در شهریور ۱۴۰۲ فهرست اولیه روستاها به بنیاد مسکن استان ارائه گردید.

عسکری با اشاره به اینکه ۳۷ روستای استان مرکزی در فهرست اولیه ایمن‌سازی روستاها قرار گرفته اند گفت: تصاویر نقاط بحرانی هر روستا برداشت و بر روی طرح هادی مشخص شده و در اختیار مدیریت بحران استان قرار گرفته است.