به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست شنبه شب در نشست بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان با حضور حجتالاسلام جمالی مدیر بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر، بر ضرورت ترویج فرهنگ انتظار و گسترش معارف مهدوی در جامعه تأکید کرد.
امام جمعه دشتی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند امید، بصیرت و آیندهنگری مبتنی بر آموزههای مهدوی است، اظهار کرد: جامعه منتظر باید در مسیر عدالت، معنویت، اخلاق و خدمت به مردم حرکت کند.
وی با اشاره به پیوند عمیق مهدویت و عاشورا افزود: نهضت عاشورا زمینهساز فرهنگ انتظار است و شعار «هیهات منا الذله» و روحیه ظلمستیزی از مهمترین شاخصههای جامعه منتظر به شمار میرود.
حجتالاسلام زاهددوست، ماه محرم را فرصت طلایی برای تبیین ارتباط نهضت حسینی با قیام جهانی حضرت ولیعصر(عج) دانست و بر بهرهگیری از این ظرفیت ارزشمند تأکید کرد.
ضرورت پاسخگویی به شبهات مهدویت
وی نقش بنیاد مهدویت را در جهاد تبیین بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: پاسخگویی به شبهات مهدویت بهویژه در میان نوجوانان و جوانان، ترویج معارف صحیح مهدوی، و همچنین استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای نشر فرهنگ انتظار از مهمترین مأموریتهای این بنیاد است.
امام جمعه دشتی بر اجرای طرحهای کشوری بنیاد مهدویت و توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان تأکید کرد و افزود: طراحی برنامههای جذاب، هنری، آموزشی و معرفتی برای جوانان، تربیت مربیان و مبلغان مهدوی و بهرهگیری از ظرفیت مدارس، دانشگاهها، مساجد و هیئات مذهبی باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت انسجام و همافزایی دستگاههای مختلف فرهنگی خاطرنشان کرد: فرهنگ مهدویت نباید محدود به یک نهاد باشد و آموزش و پرورش، دانشگاهها، حوزههای علمیه، مساجد، هیئات مذهبی و سایر دستگاههای فرهنگی باید در این عرصه همکاری و همافزایی داشته باشند.
حجتالاسلام زاهددوست تصریح کرد: بنیاد مهدویت میتواند محور هماهنگی و ساماندهی فعالیتهای مهدوی در سطح شهرستان باشد.
در پایان این نشست، از خدمات حجتالاسلام سیدعلی طاهرینیا تقدیر شد و با حکم مدیر بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر، حجتالاسلام مصطفی زارع به عنوان سرپرست بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان دشتی منصوب شد.
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