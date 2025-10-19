شیدایی: عدالت آموزشی از ارکان توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی با اشاره به برگزاری «نخستین جشنواره مطبوعات و رسانههای هگمتانه» اظهار کرد: این جشنواره با استقبال گسترده اصحاب رسانه از موضوع «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در بخش ویژه همراه بوده و آثار متعددی به دبیرخانه ارسال شده است.
وی افزود: این رویداد که با حضور شش استان غرب کشور شامل همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و آذربایجانغربی برگزار میشود، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه رسانه و نقش آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه به شمار میآید.
شیدایی با اشاره به تنوع محورهای بخش ویژه جشنواره در یازده عنوان گفت: عدالت آموزشی از محورهای اولویتدار دولت و وزارت آموزش و پرورش بوده و یکی از ارکان تحقق توسعه پایدار کشور محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان تأکید کرد: رسانهها بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت در انعکاس دستاوردها، آگاهیبخشی و ارتقای سرمایه اجتماعی هستند و چنین جشنوارههایی بستری برای تعامل هر چه بیشتر اصحاب رسانه با آموزش و پرورش در غرب کشور فراهم میسازد.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره، ابراز امیدواری کرد تداوم این رویداد موجب گسترش گفتمان عدالت آموزشی و افزایش همافزایی فرهنگی شود.
