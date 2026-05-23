۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

کشفیات ۲۷ درصد و دستگیری سارقین ۲۶ درصد در ورامین افزایش یافت

ورامین- فرمانده انتظامی ورامین از کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۲۷ درصدی کشفیات در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی بخشی،از کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۲۷ درصدی کشفیات در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

علی بخشی با اشاره به شرایط کشور و حملات دشمن صهیونی-آمریکایی، اظهار داشت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی، برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال در شهرستان ورامین کلید خورد.

وی افزود: مأموران انتظامی طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری موفق به دستگیری ۲۲۱ سارق و کشف ۴۱۰ فقره انواع سرقت شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۲۶ و ۲۷ درصدی داشته است.

این مقام انتظامی بیان داشت: در راستای امنیت محله‌محور، ۲۴۸ نفر خرده‌فروش و ۳۷۵ نفر معتاد متجاهر دستگیر و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر کشف شد.

علی بخشی تصریح کرد: ۱۵ قبضه انواع سلاح و مهمات نیز در این مدت کشف شده که نسبت به پارسال افزایش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی ورامین در پایان خاطرنشان کرد: پلیس علاوه بر تأمین امنیت میادین در ایام جنگ رمضان، طرح‌های امنیت محله‌محور را با هدف کاهش جرایم و آسیب‌ها و افزایش احساس امنیت، به صورت محله به محله اجرا خواهد کرد.

