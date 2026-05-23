کشفیات ۲۷ درصد و دستگیری سارقین ۲۶ درصد در ورامین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی بخشی،از کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۲۷ درصدی کشفیات در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

علی بخشی با اشاره به شرایط کشور و حملات دشمن صهیونی-آمریکایی، اظهار داشت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی، برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال در شهرستان ورامین کلید خورد.

وی افزود: مأموران انتظامی طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری موفق به دستگیری ۲۲۱ سارق و کشف ۴۱۰ فقره انواع سرقت شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۲۶ و ۲۷ درصدی داشته است.

این مقام انتظامی بیان داشت: در راستای امنیت محله‌محور، ۲۴۸ نفر خرده‌فروش و ۳۷۵ نفر معتاد متجاهر دستگیر و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر کشف شد.

علی بخشی تصریح کرد: ۱۵ قبضه انواع سلاح و مهمات نیز در این مدت کشف شده که نسبت به پارسال افزایش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی ورامین در پایان خاطرنشان کرد: پلیس علاوه بر تأمین امنیت میادین در ایام جنگ رمضان، طرح‌های امنیت محله‌محور را با هدف کاهش جرایم و آسیب‌ها و افزایش احساس امنیت، به صورت محله به محله اجرا خواهد کرد.