مرکز جامعه سرطان کودکان با مشارکت مالیاتی اصناف قم تأمین مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابرازه با قدردانی از همراهی مردم و اصناف، این رویداد را نشانهای از اعتماد عمومی به نظام سلامت و اثربخشی مالیاتهای هدفمند در توسعه زیرساختهای درمانی دانست.
وی گفت: در اجرای مصوبه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر امکان نشاندار کردن مالیاتها برای پروژههای استانی، یکی از طرحهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی، «مرکز جامعه سرطان (مرکز تخصصی کودکان)» بود. این مرکز با هدف توسعه خدمات تخصصی برای کودکان مبتلا به بیماریهای خاص در دست ساخت است.
ابرازه بیان داشت: با اطلاعرسانی گسترده از سوی روابط عمومی دانشگاه و دفتر امور خیرین از طریق چاپ پوستر، بنر و استند، و نیز رایزنی مؤثر با انجمنهای صنفی و سازمانهای تخصصی، از جمله سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، اتاق اصناف، داروسازان و کارشناسان رسمی دادگستری، زمینه مشارکت فعال مودیان مالیاتی فراهم شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: استقبال مودیان مالیاتی از این طرح به اندازهای چشمگیر بود که پیش از پایان موعد مقرر پرداخت مالیاتها، یعنی تا پیش از ۳۱ شهریور، ظرفیت مالیاتی مربوط به مرکز به طور کامل تکمیل شد.
وی گفت: این اتفاق نشاندهنده اطمینان و علاقه مردم به صرف مالیات در حوزه سلامت بهویژه در بخش کودکان است.
ابرازه ضمن ابراز خرسندی از نتیجه این طرح گفت: استقبال مردم و همراهی اصناف در نشاندار کردن مالیاتها برای مرکز تخصصی کودکان، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام سلامت است. از همه خیرین، مودیان مالیاتی و بهویژه اصناف و انجمنهایی که در این مسیر پیشقدم شدند، صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی افزود: این همراهی مردمی نشان میدهد که اگر مردم بدانند مالیاتشان در چه مسیری هزینه میشود، با اشتیاق بیشتری مشارکت میکنند. خوشبختانه این اعتبارات صرف توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی خواهد شد تا کودکان بیمار از خدمات تخصصیتر و مجهزتری بهرهمند شوند.
طرح نشاندار کردن مالیاتها یکی از راهکارهای نوآورانه در جذب منابع مالی برای پروژههای عامالمنفعه است. موفقیت پروژه مرکز تخصصی کودکان، الگویی موفق برای سایر طرحهای استانی محسوب میشود و میتواند زمینهساز گسترش این مدل همکاری میان مردم، اصناف و دستگاههای اجرایی در سراسر کشور باشد.
