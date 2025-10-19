شبکه فاضلاب شهر کلور کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کنعانی ظهر یکشنبه در آئین کلنگ زنی فاضلاب شهر کلور اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار این پروژه که با سلامت و محیط زیست و آسایش مردم گره خورده به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در یکسال اخیر و اخذ دستور از وزیر نیرو به میزان ۶۰ میلیارد تومان جهت شروع عملیات پروژه فاضلاب کلور و هشجین، دغدغه مردم از آلودگی آب‌های زیر زمینی و همچنین آلودگی آب رودخانه شاهرود از بین خواهد رفت.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: جهت تکمیل تصفیه خانه شهرخلخال هم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اخذ و ابلاغ اعتبار شده که ۱۰ میلیارد تومان آن در اختیار نماینده بوده است.

گفتنی است در همین هفته آئین کلنگ زنی فاضلاب شهر هشجین نیز انجام می‌شود.