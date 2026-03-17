عامل آتش سوزی عمدی جاسک در کمتر از چند ساعت شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد پارسانیا، دادستان عمومی جاسک اظهار داشت: فردی که اقدام به آتش زدن لاستیک و ایجاد دود شدید در حاشیه شهر جاسک نموده بود شناسایی شده و مطابق مقررات در این خصوص اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک گفت: با افرادی که تعمدا اقداماتی که منجر به ایجاد رعب و وحشت بین مردم میشوند مماشات نخواهد شد.

محمدجواد پارسانیا اعلام کرد: اقداماتی از قبیل آتش زدن و ایجاد تحریق و دود و ایجاد خسارات تصنعی در جهت ایجاد رعب و وحشت، در شرایط فعلی، خلاف امنیت ملی است و دستگاه قضایی برخورد شدید خواهد کرد.