  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

عامل آتش سوزی عمدی جاسک در کمتر از چند ساعت شناسایی شد

جاسک-دادستان جاسک از شناسایی فردی که با آتش زدن لاستیک ستون دود بزرگی در شهر ایجاد کرده بود خبر داد و افزود: با چنین افرادی شدیدا برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد پارسانیا، دادستان عمومی جاسک اظهار داشت: فردی که اقدام به آتش زدن لاستیک و ایجاد دود شدید در حاشیه شهر جاسک نموده بود شناسایی شده و مطابق مقررات در این خصوص اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک گفت: با افرادی که تعمدا اقداماتی که منجر به ایجاد رعب و وحشت بین مردم میشوند مماشات نخواهد شد.

محمدجواد پارسانیا اعلام کرد: اقداماتی از قبیل آتش زدن و ایجاد تحریق و دود و ایجاد خسارات تصنعی در جهت ایجاد رعب و وحشت، در شرایط فعلی، خلاف امنیت ملی است و دستگاه قضایی برخورد شدید خواهد کرد.

کد خبر 6777393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

