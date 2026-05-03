۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در جاسک

جاسک- دادستان جاسک از پلمب ۷ واحد صنفی متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نظارت بر واحدهای صنفی، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک با همراهی رئیس تعزیرات حکومتی جاسک، رئیس و کارشناس صنعت،معدن و تجارت جاسک، رئیس اتاق اصناف، کارشناس شبکه بهداشت و نیروهای انتظامی از واحدهای صنفی شهرستان بازدید و بازرسی بعمل آوردند.

در این بازرسی که در راستای حقوق عامه صورت پذیرفت، ۷ واحد صنفی بدلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی که منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی بوده، عدم نصب نرخنامه، عدم نصب پروانه کسب معتبر و سایر تخلفات مرتبط با دستور دادستان پلمب شد و برای این واحدهای صنفی علاوه بر پرونده قضایی، پرونده تعزیراتی نیز تشکیل شد.

پارسانیا دادستان جاسک ضمن تشکر از کسبه متعهد شهرستان اعلام کرد: بازرسی های تیم دادستانی از صنوف بصورت مستمر ادامه دارد و با تخلفات بدون اغماض وفق مقررات برخورد قاطعانه میشود، ضمن آنکه دستگاه های مسئول نیز بایستی به وظیفه نظارتی خود بصورت مستمر عمل نمایند.

