مخالفت شورای عالی شهرسازی با عبور خیابان انصاری شرقی از بافت قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به محمد نوذری، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین، ضمن اعلام مخالفت رسمی این شورا با عبور خیابان انصاری شرقی، بر مغایرت اساسی طرح پیشنهادی استان با چارچوب طراحی شهری و اصول بهسازی و تجدید حیات محله تاریخی بلاغی تأکید کرد.

در این نامه که به تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ صادر شده، آمده است: «شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره ۳، طرح پیشنهادی استان را مغایر با رویکردهای حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی و موجب آسیب به آثار تاریخی دانسته و با اجرای آن مخالفت می‌کند.»

براساس این نامه «غلبه رویکرد ترافیکی به جای نگاه حفاظتی، پیشنهاد بازگشایی معبری با عرض ۲۴ متر و کاهش سطح خدمات عمومی نسبت به طرح مصوب پیشین» از جمله دلایل اصلی مخالفت شورای عالی با طرح جدید عنوان شده است.

کاظمیان در این مکاتبه، ضمن یادآوری مصوبات پیشین شورا در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ درباره محور انصاری شرقی، بر لزوم پایبندی به همان مصوبات تأکید کرده و خواستار تهیه طرحی جدید در چارچوب مصوبات یادشده و با مشارکت مؤثر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شده است.

در بخش دیگری از این نامه، شورای عالی شهرسازی و معماری اقدامات زیر را برای اجرا الزامی دانسته است:

تهیه طرح اصلاحی در چارچوب طرح مصوب شورای عالی با هدف مدیریت ترافیک، کاهش خطر، حفظ انسجام بافت تاریخی، و اولویت‌دهی به حمل‌ونقل عمومی و پیاده‌راه‌سازی در محله بلاغی، حداکثر ظرف سه ماه.

در صورت عدم ارائه طرح اصلاحی در مهلت مقرر، شهرداری قزوین موظف است طرح مصوب شورای عالی مورخ ۲ مهر ۱۳۹۷ را مبنای عمل قرار داده و گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت اجرای طرح را به دبیرخانه شورا ارسال کند.

شورای عالی شهرسازی و معماری پیش‌تر نیز در جلسات متعدد نسبت به حفظ بافت تاریخی و هویت شهری قزوین در محور انصاری شرقی تأکید کرده بود اما با وجود تلاش مسئولان شهری و استانی برای اصلاح طرح، مغایرت‌های بنیادی آن از سوی کمیته فنی و دبیرخانه شورا تأیید شد.