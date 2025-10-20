پیش بینی وزش باد، گردوغبار و افزایش دمای هوا در قم

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقویت تدریجی سامانه ناپایدار در منطقه اظهار کرد: از امروز وزش باد با جهت غالب شرقی در سطح استان افزایش مییابد که این پدیده در مناطق شرقی قم با خیزش گرد و غبار همراه خواهد بود.
وی افزود: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، امروز در ساعات ظهر و بعدازظهر افزایش موقت ناپایداری پیشبینی میشود و این شرایط میتواند موجب کاهش کیفیت هوا بهویژه در نواحی باز و بیابانی استان شود.
این کارشناس تأکید کرد: با توجه به روند کنونی وضعیت جوی، پیشبینی میشود دمای هوای استان قم در مقایسه با امروز، فردا حدود یک درجه افزایش داشته باشد و شرایط جوی همچنان بدون وقوع بارش قابل توجه پایدار باقی بماند.
وی با بیان اینکه بارشی برای امروز و فردا در سطح استان پیشبینی نشده است، خاطرنشان کرد: بر اساس الگوهای پیشبینی میانمدت، از اوایل هفته آینده مجدداً ناپایداریها در استان افزایش مییابد.
کارشناس هواشناسی ادامه داد: احتمال میرود در شامگاه یکشنبه هفته آینده، بهویژه در ارتفاعات جنوبی استان قم، بارشهای پراکنده و خفیف رخ دهد که وقوع آن منوط به پایداری شرایط جوی در ساعات پایانی روز خواهد بود.
وی در پایان با توصیه به شهروندان نسبت به رعایت نکات بهداشتی در مواجهه با گرد و غبار، از فعالان حوزه کشاورزی و ترددکنندگان در مسیرهای شرقی استان خواست تا نسبت به تغییرات باد و کاهش دید افقی توجه لازم را داشته باشند.
