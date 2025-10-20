شناخت الحاد مدرن و بازخوانی جایگاه دین در جهان معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه کلام جدید وابسته به مرکز تخصصی علم کلام، سلسله نشستهای علمی خود را با محوریت «آشنایی با الحاد مدرن» آغاز میکند. این نشست با حضور حجتالاسلام محمد جعفری، دانشیار و مدیر گروه کلام مؤسسه امام خمینی (ره)، برگزار میشود.
نخستین جلسه این دوره، سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، پس از نماز مغرب و عشاء در مرکز تخصصی علم کلام، طبقه دوم سالن نشستها واقع در خیابان شهید صدوقی قم، بلوار امام صادق علیهالسلام، برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه، این دوره با هدف بررسی مبانی معرفتشناختی الحاد مدرن، نقد دیدگاههای طبیعتگرایانه و بازخوانی نقش دین در جهان معاصر طراحی شده است.
این نشستها به صورت هفتگی برگزار خواهد شد و شرکت برای طلاب و علاقهمندان مباحث فلسفی و کلامی آزاد است.
