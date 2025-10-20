به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، ظهر دوشنبه در مراسم جشن ملی همدلی، از اهدای ۵۰ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی استان خبر داد و از تلاش‌های مدیرکل بهزیستی استان و همکاران سخت‌کوش آنان قدردانی کرد.

هاشمی با اشاره به فعالیت‌های مستمر شورای ساماندهی و شورای بهزیستی استان، گفت: این جهیزیه‌ها با همکاری خیرین و مسئولیت اجتماعی فراهم شده و تلاش می‌کنیم هیچ زوج نیازمندی در نوبت دریافت جهیزیه باقی نماند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از حمایت سرمایه‌گذاران و خیرین خبر داد و افزود: مدیرعامل کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر، از سرمایه‌گذاران استان، برای همه عزیزانی که فاقد شغل هستند و تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند، زمینه اشتغال در مجموعه کاری خود که بیش از هزار نفر مشغول به کار هستند، فراهم خواهند کرد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت خدمت به جامعه هدف، اظهار داشت: کار کردن در حوزه بهزیستی لذت چند برابری دارد، چرا که هر اقدام خیرخواهانه و صادقانه برای رضای خدا و رضایت مردم انجام می‌شود و تأثیر عمیقی بر زندگی جوانان و خانواده‌های نیازمند دارد.

وی همچنین اعلام کرد که بانک ملت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی برای ۵۰ زوج جوان استان اختصاص داده است و تأکید کرد: با همکاری خیرین و مسئولان، تلاش خواهد شد هیچ جوانی دغدغه تأمین جهیزیه یا تحصیل نداشته باشد.

در ادامه، حمیدرضا گازرانی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی، در جمع خبرنگاران توضیح داد: این ۵۰ سری جهیزیه به صورت نمادین با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان تهیه شده و شامل یخچال، ماشین لباسشویی، پنکه، سرویس لوازم خانگی و سایر اقلام ضروری زندگی است.

وی افزود: در سطح کشور حدود ۳۵۰۰ سری جهیزیه آماده شده و در استان ما نیز این روند ادامه خواهد داشت. در مجموع ۲۶۹ نفر از فرزندان و خانواده‌های نیازمند استان هنوز در نوبت دریافت جهیزیه هستند که تلاش می‌کنیم تا پایان سال تمامی آن‌ها تقدیم شود.

گازرانی ضمن قدردانی از همکاری خیرین و مسئولان استان، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات زمینه رفاه و آغاز زندگی مستقل و شایسته برای زوج‌های جوان را فراهم کند.