جانشین فراجا: نیروی انتظامی پیگیر حمایت از معیشت کارکنان خود است

سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع معیشت و مسکن کارکنان این نهاد اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی پیگیر حمایت از معیشت کارکنان خود است.
وی با تقدیر از فداکاری پرسنل انتظامی افزود: خانوادههای این سازمان و ملت میدانند که این مجاهدان شبانهروزی در راه خدمت وقف کردهاند، اما از لحاظ معیشتی، حقوق و مزایای آنان در سطح پایینی قرار دارد.
سردار رضایی با اشاره به اقدامات در دست انجام گفت: فرماندهی محترم، دولت و مجلس شورای اسلامی حمایتهای خوبی را آغاز کردهاند و این موضوع در برنامههای آنان قرار گرفته است. امیدواریم با حمایتهای آنان و مدیریت داخلی سازمان، این نیاز واقعی و دائمی کارکنان که عقبماندگی چند دهه دارد، مرتفع شود.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تجلیل از روحیه ایثارگری کارکنان تأکید کرد: هیچ توقعی از همکاران و خانوادههای آنان احساس نکردیم. آنان آنقدر مؤمن و فهیم هستند که بی توقعی، بار مسئولیت سازمان را سنگینتر میکنند.
وی در پایان گفت: اولویت امروز فرماندهی انتظامی برای داخل سازمان، موضوعات معیشتی به ویژه مسکن است. الحمدالله قولهای خوبی از سوی دولت و مجلس داده شده و امیدواریم هرچه زودتر عملی شود.
