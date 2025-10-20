ثبت چهارمین برد متوالی برای استقلال در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال، امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) تیم استقلال در سالن زنده یاد محمود مشحون به مصاف مهگل البرز رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ٩٢ بر ٧٥ شکست دهد.

استقلال که در سه دیدار قبل تیم های کاله، شهرداری گرگان و نفت آبادان را شکست داده بود با کسب برتری در دیدار امروز، جایگاهش در صدر جدول رده بندی را تثبیت کرد.

گلنور در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کرد که از دیدارهای گذشته صاحب دو برد و یک باخت شده بود.

برنامه سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* نفت زاگرس جنوبی - رعد پدافند هوایی اصفهان

*پایش پارت شاهرود - پترونوین ماهشهر

* پاس کردستان - طبیعت اسلامشهر

* گلنور اصفهان - نفت آبادان

* کاله مازندران - شهرداری گرگان