به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در این مراسم طی سخنانی گفت: به همت ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ظرفیت خوبی برای همافزا کردن شرکتهای دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی و سه حوزه آب، انرژی، امداد و نجات برای کاربردیسازی این حوزه ایجاد شده است و اساساً هدف از نشست امروز را شبکهسازی و ایجاد همکاریهای فناورانه دانست.
او با تأکید بر اهمیت همافزایی میان نهادهای علمی و صنعتی، گفت: اگر شبکه ارتباطی منسجم میان دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و انجمنهای تخصصی شکل نگیرد، اثربخشی برنامههای توسعه هوش مصنوعی در کشور محقق نخواهد شد. در این راستا، موضوع همکاری با انجمنها و تشکلهای علمی و صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بهرامی همچنین یکی از ظرفیتهای بالقوه در نظام فناوری کشور را نظام صنفی و رایانهای دانست و گفت: اگر بخواهیم حرکت مؤثر و ماندگاری در این حوزه شکل بگیرد، بدون شک این امر از مسیر شبکهسازی و تعامل میان مجموعههای مختلف از جمله ستادها، انجمنها و دانشگاهها میگذرد.
او به نشستی که چندی پیش با حضور معاون علمی رئیسجمهور و شرکتهای دانشنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و آب، انرژی، امداد و نجات برگزار شده بود، ارجاع داد و تصریح کرد: در این نشست، فراخوان حمایت از ایدهها و طرحهای مرتبط با سه حوزه مذکور اعلام و جزئیات این فراخوان ارائه شد.
این مقام مسئول ادامه داد: محورهای این سه فراخوان طی نشستها و جلساتی با وزارت نیرو، نفت و سازمان هلال احمر و بنابر اعلام نیازهای آنها تعیین شده است.
بهرامی در پایان با بیان اینکه فراخوان آب، انرژی، امداد و نجات دومین فراخوان در بحث کاربردیسازی هوش مصنوعی است، خاطرنشان کرد: فراخوان اول پیشتر تحت عنوان فراخوان تسهیلات مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و وزارت صمت با عاملیت صندوق صحا منتشر شد، هدف از این فراخوان، شناسایی شرکتهای دانشبنیان توانمند، تأمین مالی و تسهیل اجرای طرحهای فناورانه راهبردی، برای همافزایی فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری و همه ارکان صنعت و معدن کشور است و تا کنون بیش از ۴۰ پروپوزال در این حوزه دریافت کردهایم و آخرین مهلت ارسال این فراخوان پایان مهرماه است.
حل چالشهای ملی با بهره گیری از فناوری نوظهور
عمادالدین فاطمیزاده، دبیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی نیز به جزئیات فراخوان توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی، امداد و نجات پرداخت و گفت: اولویتهای ما در این فراخوان مبتنی بر سه اصل است؛ نخست، ایده ناظر بر چالش مهم کشور باشد، دوم اینکه مستقیم به زندگی مردم مرتبط باشد و سوم مساله با هوش مصنوعی قابل حل بوده و در راستای مأموریتهای ستاد هوش مصنوعی باشد.
او ادامه داد: یکی از شرکتها باید دانشبنیان بوده و شرکت اصلی میتواند فعال در حوزه هوش مصنوعی یا آب، انرژی، امداد و نجات باشد.
به گفته این مقام مسئول، تا انتهای سال دو فراخوان دیگر هم اعلام خواهد شد.
فاطمیزاده همچنین بر زمینههای حمایتی معاونت علمی در خصوص فراخوانهای ارائه شده متمرکز شد و اظهار کرد: حمایتها ابتدا به شکل تسهیلات خواهد بود اما تحت شرایطی این تسهیلات قابلیت تبدیل به گرنت را نیز خواهد داشت و آن به نتیجه رسیدن پروژه و داشتن بهرهبردار است.
وی در پایان تصریح کرد: زمان قراردادها ۱۲ ماه خواهد بود و اگر مجموعه فناوری در پروسه دانشبنیان شدن قرار داشته باشد، آنها هم میتوانند مخاطب این فراخوان باشند.
نظر شما