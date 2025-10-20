به گزارش خبرگزاری مهر، ️دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: با آغاز روند دریافت تاییدیه آتشنشانی از سوی سازمان آتشنشانی برای سالن میلاد نمایشگاهها، فعلا مجوز برگزاری کنسرت در این سالن صادر میشود.
بر اساس مذاکرات و توافقات صورت گرفته بین دفتر امور موسیقی و سالن میلاد نمایشگاهها و درخواست تهیهکنندگان و مکاتبه مجمع صنفی ناشران موسیقی با آغاز روند دریافت تائیدیه آتشنشانی از سوی سازمان آتشنشانی برای این سالن؛ مقرر شد تا فعلا مجوز برگزاری کنسرت در سالن میلاد نمایشگاهها صادر شود.
همچنین تمامی سالنهای بالای هزار و ۲۰۰ نفر مطرح شده از سوی دفتر امور موسیقی برای دریافت تائیدیه آتشنشانی، تائیدیه مربوطه را دریافت کردهاند.
