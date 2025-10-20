صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران به تأمین سرانه درمانی مشروط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ تهران، با اشاره به چالشهای زیرساختی این محدوده گفت: یکی از مهمترین مسائل منطقه ۲۲، کمبود سرانههای آموزشی و زیرساختهای خدماتی است و با وجود پیگیریهای متعدد از سوی مدیریت شهری، همچنان سرانههای موجود پاسخگوی نیاز جمعیت فعلی منطقه نیست.
وی با تأکید بر لزوم ارتقا سرانههای خدماتی و فرهنگی در منطقه ۲۲ افزود: با توجه به کمبود سرانههای هفتگانه و عدم تحقق برخی زیرساختها توسط تعاونیها و دستگاههای مسئول، در راستای ارتقا سطح خدمات عمومی و جلوگیری از توسعه نامتوازن، اعطای پروانههای ساختمانی در منطقه ۲۲ صرفاً در صورتی انجام خواهد شد که همزمان با آن، سرانههای درمانی مورد نیاز علیالخصوص در شهرکهای تازه تأسیس منطقه نیز تأمین شود. این تصمیم با هدف ایجاد تعادل میان ساختوساز و خدماترسانی و نشاندهنده جدیت مدیریت شهری در پاسخگویی به نیازهای واقعی شهروندان است.
خسروی همچنین با اشاره اقدامات انجامشده در حوزه آموزش اظهار کرد: منطقه ۲۲ به عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهری تهران، نیازمند توسعه جدی در بخش آموزش است. در همین راستا، شهرداری منطقه با بهرهگیری از ظرفیت بانک زمین، تاکنون ۲ الی ۳ قطعه زمین را جهت احداث مدارس جدید به آموزش و پرورش واگذار کرده است که این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت رفع کمبود فضاهای آموزشی و ارتقا سطح تحصیلی دانشآموزان منطقه باشد.
