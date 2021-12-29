حضور شهردار تهران در منطقه ۲۲ در قالب پویش قرار خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در سلسله بازدیدهای هفتگی خود از مناطق پایتخت، در هفتمین هفته از اجرای پویش قرار خدمت روز پنجشنبه ۹ دی ماه، به منطقه ۲۲ پایتخت خواهد رفت.

این بازدید به منظور بررسی مشکلات، چالش ها و فرصت های موجود در هر منطقه و برای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام شده، شهردار تهران در پویش «قرار خدمت» از ۹ طرح و پروژه فنی و عمرانی، فرهنگی و ورزشی منطقه بازدید میدانی خواهد داشت تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گیرد.

پایین بودن سرانه آموزشی و کمبود مدرسه های دولتی در این منطقه، ضعف امنیت، کمبود خدمات رفاهی و اجتماعی برای شهروندان از جمله مشکلات منطقه ۲۲ است.

به علاوه توسعه برج سازی و بلند مرتبه سازی در منطقه ۲۲ و در عین حال نبود سرانه های خدماتی کافی ساکنان این نقطه از شهر را دچار مشکل کرده است.

تداوم بلند مرتبه سازی بدون نظارت شهرداری در اطراف دریاچه چیتگر مشکلات زیست محیطی را برای ساکنان غرب تهران ایجاد کرده است.

در حالی که قرار بود دریاچه چیتگر نقش موثری در تصفیه هوای پایتخت داشته باشد اما در حال حاضر با محصور شدن آن توسط برج ها به جای تصفیه هوا، مشکلات زیست محیطی را نیز به دنبال داشته است.

از سوی دیگر گودهای رها شده این منطقه نیز یکی دیگر از مشکلات منطقه ۲۲ به شمار می رود و در این خصوص جعفر شربیانی عضو هیت رئیسه شورای شهر، در جلسه اخیر شورا نسبت به لزوم رسیدگی شهرداری به این گودها تذکر داد و گفت: تعیین تکلیف گودهای رها شده و پرخطر در منطقه ۲۲ نیز ضروری است.