۴ اراذل‌واوباش در لرستان دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری چهار اراذل‌واوباش در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری چهار اراذل‌واوباش در لرستان، اظهار داشت: پیرو هشدارهای قبلی و در راستای مقابله قاطع با اراذل و اوباشی که به هر شکلی درصدد سلب آسایش و امنیت مردم هستند، امروز با تلاش شبانه‌روزی همکاران پرتلاش در مجموعه پلیس امنیت عمومی استان، چهار نفر از این افراد که هر یک دارای کلکسیونی از جرایم و سوابق متعدد بوده و از تهدیدکنندگان اصلی امنیت اجتماعی محسوب می‌شدند، در چهار مأموریت هم‌زمان و منسجم دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، شکات متعددی نیز دعوت شدند و ضمن تشریح شکایات خود، از اقدام قاطع پلیس در برخورد با این عناصر مجرمانه ابراز رضایت کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مردم تکلیف شرعی و قانونی پلیس است، بیان داشت: پلیس با تمام توان و تا پای جان در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ امنیت مردم ایستاده و اجازه نخواهد داد عده‌ای اندک، آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند. سایه پلیس همواره بر سر قانون‌شکنان سنگینی خواهد کرد و هیچ فرصتی برای تکرار جرم به آنان داده نخواهد شد.

سردار هاشمی فر با اشاره به فرصت بازگشت و اصلاح برای خطاکاران تصریح کرد: درِ توبه و بازگشت به آغوش جامعه همواره باز است و مردم ما جامعه‌ای پذیرا دارند؛ اما در غیر این صورت، قاطعیت پلیس و دستگاه قضائی در برخورد با این افراد رذل و قانون‌شکن تردیدناپذیر خواهد بود و بی‌تردید، آنان از رفتار خود پشیمان خواهند شد.

