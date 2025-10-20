به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در سخنانی اعلام کرد: از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو از توافق آتشبس بین افغانستان و پاکستان استقبال میکند. تمایل افغانستان و پاکستان به گفتگو و حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، پایه و اساس حفظ صلح بین دو کشور دوست و عامل مهمی در تضمین امنیت منطقهای است.
ماریا زاخارووا سپس افزود: مسکو از کابل و اسلام آباد میخواهد تا همکاریهای خود را از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، گسترش دهند.
وزارت امور خارجه قطر پیشتر اعلام کرد که پاکستان و افغانستان در جریان دور نخست مذاکرات در دوحه بر توقف فوری درگیریها و برقراری آتشبس توافق کردند.
به گزارش وزارت امور خارجه قطر، دو طرف همچنین توافق کردند تا نشستهای پیگیری برگزار کنند تا از استمرار آتشبس اطمینان حاصل شود.
وزارت امور خارجه قطر در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که این گام به کاهش تنش در مرز میان دو کشور برادر کمک کند.
نظر شما