داماد به قتل پدرزن خود اعتراف کرد

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از دستگیری قاتل و کشف قتل مرد ۴۱ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: با توجه به اعلام خبری مبنی بر فقدانی مردی در روز پس از قتل در مهر ماه ۱۴۰۴ در یکی از روستاهای اطراف، بررسی موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی و شیوه‌های علمی کشف جرم، کارآگاهان به داماد وی به علت اختلاف خانوادگی با پدر خانم مشکوک و با راهنمایی خانواده مقتول با بررسی‌های لازم متهم را در حال فرار در شهرستان کرج دستگیر و جسد پدر زن ۴۱ ساله که با ضربات سخت به سر به قتل رسیده و جسدش در داخل گودال آب انداخته شده بود نیز کشف و برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

این مقام انتظامی افزود: قاتل در اعترافات خود اعلام نمود که پدر زن خود را به علت اختلاف خانوادگی به قتل رسانده که پس تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مقام قضائی و از آن طریق روانه زندان گردید.

