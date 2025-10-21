  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

علی اکبری:سارق زورگیرطلاجات در گلپایگان دستگیر شد

علی اکبری:سارق زورگیرطلاجات در گلپایگان دستگیر شد

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، سارق زورگیر طلاجات بانوان در شهرستان گلپایگان با اعتراف به ۴ فقره سرقت در شهراصفهان دستگیر شد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات بانوان مسن در شهرستان گلپایگان با شیوه و شگرد خاص و شکایت مال باختگان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند هویت متهم در ارتباط با این سرقت‌ها را شناسایی و او را طی عملیاتی ضربتی حین ورود به شهر اصفهان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خاطر نشان کرد: سارق در تحقیقات پلیس تاکنون به ۴ فقره سرقت و زورگیری طلاجات بانوان مسن در شهرستان گلپایگان اقرار که با تکمیل تحقیقات، متهم به مرجع قضائی تحویل شد.

کد خبر 6629383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها