علی اکبری:سارق زورگیرطلاجات در گلپایگان دستگیر شد

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات بانوان مسن در شهرستان گلپایگان با شیوه و شگرد خاص و شکایت مال باختگان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند هویت متهم در ارتباط با این سرقت‌ها را شناسایی و او را طی عملیاتی ضربتی حین ورود به شهر اصفهان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خاطر نشان کرد: سارق در تحقیقات پلیس تاکنون به ۴ فقره سرقت و زورگیری طلاجات بانوان مسن در شهرستان گلپایگان اقرار که با تکمیل تحقیقات، متهم به مرجع قضائی تحویل شد.