۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

۲ سارق زورگیر در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، ۲ سارق زورگیر تلفن همراه در اصفهان دستگیر شدند.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت همراه با زورگیری در شهر اصفهان و شکایت مال باختگان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و در نهایت با بررسی دقیق و انجام تحقیقات میدانی و تخصصی هویت ۲ سارق را شناسایی و متهمان را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: سارقان در تحقیقات اولیه پلیس تاکنون به زورگیری تلفن همراه اقرار که با تکمیل تحقیقات متهمان به مرجع قضائی تحویل شدند.

