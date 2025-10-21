رحمانی: همکاری های کشاورزی و تجاری با ویتنام گسترس می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در دیدار با هیئت وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام، با اشاره به جایگاه استان به عنوان قطب تولید سیب درختی کشور، گفت: آذربایجان‌غربی با تولید سالانه میلیون‌ها تن انواع محصولات باغی به‌ویژه سیب، آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های مشترک کشاورزی و تجاری، سهم قابل‌توجهی در صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله ویتنام داشته باشد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه ویتنام یکی از کشورهای در حال توسعه با ظرفیت بالای همکاری اقتصادی و تجاری است، افزود: تقویت روابط با ویتنام می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آذربایجان‌غربی فراهم سازد.

در راستای توسعه دیپلماسی غذایی و گسترش همکاری‌های کشاورزی میان ایران و ویتنام، هیأتی از وزارت کشاورزی و محیط زیست کشور ویتنام با حضور در آذربایجان‌غربی، ضمن دیدار با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، از ظرفیت‌های تولید، سورت، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی سیب در استان بازدید کردند.

در جریان این سفر، اعضای هیأت ویتنامی از باغات نمونه، مراکز سورت و بسته‌بندی و سردخانه‌های ذخیره سیب استان بازدید و بررسی‌های فنی و کارشناسی لازم را انجام دادند.

این دیدار و بازدیدها گامی مهم در مسیر گسترش همکاری‌های کشاورزی و تجاری ایران و ویتنام و زمینه‌ساز حضور سیب آذربایجان‌غربی در بازارهای آسیای جنوب شرقی به‌شمار می‌رود.