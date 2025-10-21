به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان قزوین اظهار کرد: روابط عمومی‌ها پلی میان مردم و حاکمیت هستند و نقش مهمی در بازتاب مطالبات و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع قزوین افزود: استان قزوین با کمتر از یک درصد وسعت کشور و حدود ۱.۴ درصد جمعیت، از نظر صنعتی و کشاورزی سهم بزرگی در اقتصاد ملی دارد. امروز بیش از ۶۰ درصد شوینده‌های کشور، ۵۵ درصد شیشه مورد نیاز صنایع و دارو، و بخش مهمی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی کشور در قزوین تولید می‌شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، بحران آب بزرگ‌ترین چالش استان است و رفع آن در دستور کار دولت و استان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده پروژه انتقال آب شرب قزوین پس از سه دهه انتظار، ظرف روزهای آینده آغاز می‌شود.

نوذری ادامه داد: در بخش درمان نیز احداث بیمارستان هزار تخت‌خوابی قزوین با مشارکت بخش خصوصی طی هفته آینده آغاز خواهد شد که ۶۰ درصد تعرفه خدمات آن دولتی خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان از حدود ۶ به ۴ درصد گفت: بخش عمده بیکاران استان از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و این موضوع نشان می‌دهد که باید ارتباط بین دانشگاه و صنعت تقویت شود.

استاندار قزوین با تأکید بر نگاه توسعه‌محور دولت چهاردهم بیان کرد: قزوین پازلی از صنعت، کشاورزی، فرهنگ، اندیشه و تاریخ است و ما تلاش کرده‌ایم با همدلی، گفتمان و استفاده از ظرفیت همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی، مسیر توسعه استان را هموار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت دکتر پزشکیان بر شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری تأکید دارد و در قزوین نیز سعی کرده‌ایم از ظرفیت بانوان در مدیریت استفاده کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بیش از ۴۵ مدیر زن در سطوح مختلف مدیریتی استان حضور دارند.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه اجتماعی و فرهنگی باید مقدمه توسعه اقتصادی باشد. اگر به مسائل اجتماعی توجه نشود این مسائل در نهایت به حوزه امنیتی تبدیل خواهند شد و به همین دلیل روزهای یکشنبه به بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است.

وی افزود: در قالب مسئولیت اجتماعی صنایع، تاکنون تفاهم‌نامه ساخت ۳۵ مدرسه در استان منعقد شده است و این روند با جدیت ادامه دارد.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه انرژی گفت: «در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سه هزار مگاوات قرارداد احداث پنل‌های خورشیدی بسته شده و تاکنون ۶۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است. همچنین نیروگاه‌های بادی و حرارتی استان در مجموع بیش از دو هزار مگاوات برق تولید می‌کنند که بخش زیادی از آن به شبکه سراسری کشور تزریق می‌شود.

نوذری با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها در امیدآفرینی و هم‌افزایی اجتماعی اظهار کرد: روابط عمومی‌ها باید صدای مردم باشند، با گفت‌وگو و ارتباط مستمر، امید و اعتماد را در جامعه تقویت کنند.

وی در پایان یادآور شد: با همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه استان قزوین با شتاب ادامه خواهد یافت.