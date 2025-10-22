به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در دیدار با حمیدرضا طلایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه کشاورزی اظهار داشت: بخش عمده امنیت غذایی تهران به تولیدات قزوین وابسته است، اما چالشهایی مانند کمبود منابع آب و مسائل محیط زیستی وجود دارد که بخشی از آنها، به ویژه در زمینه تأمین نهادهها، نیازمند مدیریت بهینه بخش خصوصی است.
نوذری افزود: تأمین نیاز مرغداران یکی از اولویتهای اصلی مدیریت کشاورزی استان است و حمایت از بخش خصوصی، راهکار مؤثر برای رفع این چالشها به شمار میرود. وی هشدار داد که اگر این مسائل بهدرستی مدیریت نشوند، ممکن است مسائل اجتماعی به مشکلات امنیتی تبدیل شوند.
استاندار قزوین همچنین بر ظرفیتهای مهم استان در تولید انگور و کشمش تأکید کرد و گفت: شهرستان تاکستان در تولید انگور رتبه برتر کشور را دارد و بخشی از محصول به کشمش تبدیل میشود. وی تصریح کرد: حمایت از صادرات، تأمین منابع مورد نیاز به ویژه سموم و خرید به موقع محصولات از جمله مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
محمد نوذری در پایان تأکید کرد که دولت و مدیریت استان با الهام از ظرفیتهای بخش خصوصی و توجه به نیازهای کشاورزان، مسیر تقویت امنیت غذایی و توسعه تولیدات کشاورزی استان را با جدیت دنبال خواهند کرد.
