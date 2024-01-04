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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۰:۱۹

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

جهاد تبیین با جدیت دنبال شود/ خودسازی یک فرهنگ اساسی در اسلام است

جهاد تبیین با جدیت دنبال شود/ خودسازی یک فرهنگ اساسی در اسلام است

اهواز - نماینده ولی فقیه در استان خوزستان خواستار پیگیری جدی انجام جهاد تبیین بین دانش‌آموزان استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد شامگاه پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ در گردهمایی مربیان لیگ جت (جهاد تبیین) اظهار کرد: جهاد تبیین یک اقدام مهم در عصر حاضر است و باید بیش از پیش به آن توجه شود.

وی با اشاره به جایگاه مهم معلمان در جامعه گفت: خودسازی در مربیان نخستین اقدام برای تربیت عموم جامعه است.

ِامام جمعه اهواز با بیان اینکه سیره تربیتی اهل بیت علیهم السلام باید مد نظر باشد، اظهار کرد: اهل بیت عصمت و طهارت همواره با اخلاق بی نظیر خود موجب جذب مخالفان و معاندان می‌شدند.

حجت الاسلام موسوی فرد با تقدیر از اجرای این فعالیت فرهنگی، افزود: بستر فعالیت فرهنگی در آموزش و پرورش خوزستان بسیار مهیا است.

کد مطلب 5985696

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