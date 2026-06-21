نماز اول وقت کلید اصلی سعادت جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد ظهر امروز یکشنبه در چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» که با حضور دانش‌آموزان پسر نواحی چهارگانه اهواز و شهرستان کارون در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد بر اهمیت نماز، تکریم والدین و پیروی از سیره اهل‌بیت (ع) در مسیر سعادت تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با اشاره به جایگاه والای نماز در زندگی انسان اظهار کرد: نماز کلید حل بسیاری از مشکلات است و جوانان باید نماز اول وقت را به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زندگی خود مورد توجه قرار دهند. اگر کسی به نماز اهمیت دهد، خداوند متعال نیز درهای خیر و برکت را به روی او خواهد گشود.

امام جمعه اهواز با اشاره به نقش نماز در فرهنگ عاشورا افزود: حضرت سیدالشهدا (ع) در سخت‌ترین شرایط روز عاشورا نیز نماز را ترک نکردند و در میانه میدان نبرد، نماز ظهر را اقامه کردند؛ این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه نماز در مکتب اهل‌بیت (ع) است.

وی، احترام و اطاعت از پدر و مادر را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در زندگی دانست و گفت: همواره تلاش کنید رضایت پدر و مادر خود را جلب کنید؛ چرا که رضایت آنان زمینه‌ساز توفیق انسان در دنیا و آخرت است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با توصیه دانش‌آموزان به انس بیشتر با معارف اهل‌بیت (ع) ادامه داد: جوانانی که نماز جماعت، نماز اول وقت، احترام به والدین و محبت اهل‌بیت (ع) را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، مسیر سعادت و خوشبختی را خواهند پیمود.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم معنوی، حضور پرشور دانش‌آموزان در برنامه‌های دینی و مذهبی را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده فرهنگی و اعتقادی جامعه دانست.