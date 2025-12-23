صبح زاهدی: بیش از ۹ تن برنج احتکاری در لنگرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی به شناسایی و برخورد با احتکار کنندگان ارزاق عمومی و مورد نیاز مردم اشاره کرد و اظهار داشت: مبارزه با برهم زنندگان نظام اقتصادی همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در سطح شهرستان لنگرود، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی همه‌جانبه انبار یک باب مغازه را شناسایی و با هماهنگی قضائی به این مکان‌اعزام شدند خاطرنشان کرد: در بازرسی از این مکان، ۹ تن و ۴۵۰ کیلوگرم برنج احتکاری کشف شد.

سرهنگ صبح زاهدی در پایان با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج‌های کشف شده را ۳۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهم ۴۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد تاکید کرد: پلیس همواره با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد قاطع و مقتدرانه دارد.