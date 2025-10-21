احیای شورای عالی صادرات و کمیته تهاتر برای رونق تجارت غیرنفتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در بیستونهمین آیین بزرگداشت روز ملی صادرات با تبریک این روز به فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: این روز فرصتی است تا بار دیگر یادآور شویم که توسعه صادرات غیرنفتی، مهمترین عامل پیشرفت اقتصادی کشور و صادرکنندگان، حلقه اصلی پیوند ایران با بازارهای جهانی هستند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان افزود: در سال گذشته با تلاش فعالان اقتصادی، رکوردی بیسابقه در صادرات غیرنفتی به ثبت رسید و میزان صادرات کشور با رشد ۱۵.۶ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار افزایش یافت. هرچند در ابتدای امسال بهدلیل نوسانات قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی و نیز رخداد جنگ ۱۲ روزه در منطقه، شاهد کاهش موقت صادرات بودیم، اما در پایان ششماهه نخست سال، مجدداً به سطح ۲۶ میلیارد دلار صادرات بازگشتیم و امیدواریم تا پایان سال، رشد مثبت صادرات تثبیت شود.
معاون وزیر صمت ابراز امیدواری کرد: با اقدامهای صورتگرفته در سازمان توسعه تجارت، ایجاد سازوکارهای تشویقی و بهبود فضای تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی کشور در ماههای آینده روندی صعودی خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامههای کلان سازمان گفت: سه استراتژی اصلی ما در مسیر توسعه صادرات شامل تسهیل و رفع موانع صادرات، گسترش تجارت آزاد و ترویج صادراتمحوری است. در همین راستا، شورای عالی صادرات و کمیته تهاتر برای رونق صادرات غیرنفتی دوباره فعال شدهاند. همچنین با احیای بازارچهها و تقویت تجارت مرزی، زمینه دسترسی بهتر به بازارهای هدف فراهم شده است.
دهقان دهنوی افزود: کارتهای بازرگانی ساماندهی، مشکلات مربوط به ورود موقت کالا با همکاری گمرک برطرف شده و تمامی مقررات حوزه تجارت در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت با اشاره به نوآوریهای جدید در حوزه مبادلات گفت: استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی آغاز شده و تاکنون ۹ پایانه صادراتی در کشور راهاندازی شده است. همچنین جایگاه شرکتهای مدیریت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان خرد احیا شده و مذاکرات برای انعقاد موافقتنامههای آزاد و ترجیحی با کشورهای همسایه، منطقه اوراسیا و قاره آفریقا در حال پیشرفت است تا مسیر تجارت بینالمللی ایران تسهیل شود.
وی با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه بینالمللی ایران اکسپو با حضور بیش از دو هزار مهمان خارجی، این رویداد را دستاوردی ارزشمند برای بخش صادرات کشور دانست و گفت: امیدواریم در سال آینده و در روز ملی صادرات، گزارش پربارتری از عملکرد بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور ارائه شود.
نظر شما