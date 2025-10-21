خداییان:قوه قضائیه همواره قدردان خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان ظهر سه‌شنبه به همراه روشنی، بازرس کل استان ایلام، و با همراهی حیدر نعمتی، فرماندار شهرستان مهران و هیئت همراه، با خانواده شهید معظم و جاویدالاثر رمضان همتعلی دیدار و گفت‌وگو کردند.

خدائیان با تجلیل از ایثار و فداکاری مردم شهیدپرور شهرستان مهران اظهار داشت: خدا را شاکرم که توفیق حاصل شد تا در شهر مهران، شهر دلاورمردان و ایثارگران، حضور یابم. شهری که به‌حق قدمگاه شهداست و هر گوشه از آن یادآور رشادت‌های مردان بزرگی است که برای دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدای آرمان‌های مقدس انقلاب کردند. خاک این دیار مقدس است، چرا که آغشته به خون پاک بهترین فرزندان این سرزمین است.

وی افزود: مردم مقاوم مهران در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این کشور عزیز به دست بیگانه بیفتد. خدمت در میان چنین مردمی افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابلاغ سلام ویژه حجت الاسلام و المسلمین اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه به خانواده‌های معظم شهدا گفت: بنده مأمورم سلام و احترام رئیس قوه قضائیه را به خانواده‌های معظم شهدا، ابلاغ کنم. قوه قضائیه همواره قدردان خون شهداست و تلاش ما بر این است که در مسیر و آرمان‌های آنان گام برداریم.

خدائیان در ادامه با اشاره به حضور فعال رئیس قوه قضائیه در جریان بحران‌ها و رخدادهای اخیر کشور خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر (جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ریاست محترم قوه قضائیه شخصاً در صحنه حضور داشتند و بر لزوم همراهی و خدمت صادقانه تأکید می‌کردند. ایشان معتقدند هر کسی که خالصانه در راه خدمت به مردم گام بردارد، اجر شهید را دارد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای مادر شهید جاویدالاثر رمضان همتعلی اظهار داشت: شهادت، موهبتی الهی است که نصیب بندگان خالص خدا می‌شود. به تعبیر سردار دل‌ها، شهیدان کسانی هستند که خداوند آنان را برای شهادت برمی‌گزیند. ما باید در زندگی خود طوری عمل کنیم که خداوند ما را شایسته این مقام بداند.

خدائیان با تأکید بر جایگاه والای شهدا افزود: دیدار با خانواده شهدا و حضور در گلزار شهیدان نه برای افزودن بر مقام آنان، بلکه برای تبرک و توسل ماست. چراکه شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند و ما نیازمند هدایت و دعای این عزیزان هستیم تا در مسیر مسئولیت‌های خود دچار انحراف نشویم.