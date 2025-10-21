به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: دیدار تنشآلود روز جمعه میان دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین در کاخ سفید به درگیری لفظی شدید انجامید، جایی که ترامپ از همتای اوکراینی خود خواست شرایط روسیه برای پایان جنگ را بپذیرد و هشدار داد که اگر نپذیری، پوتین تو را نابود خواهد کرد. منابع اروپایی گفتهاند ترامپ با لحنی مشابه پوتین به زلنسکی گفته است که در حال باختن جنگ است و باید هرچه زودتر توافقی انجام دهد یا با نابودی روبهرو شود.
فایننشالتایمز درخصوص این جلسه پرتنش گزارش داده است که در این جلسه که گاه به مشاجره و فریاد تبدیل شد، ترامپ نقشههای جبهه نبرد را کنار گذاشته و اصرار کرده که کییف باید کل منطقه دونباس را به روسیه واگذار کند. گفته میشود مواضع ترامپ در این نشست بازتاب مستقیمی از گفتوگوی تلفنیاش با پوتین در روز قبل از آن بود. ترامپ پس از تماس با رییسجمهور روسیه تغییر لحن چشمگیری داشت و در اظهاراتش تاکید کرد که جنگ باید در خطوط فعلی متوقف شود، تا هر دو طرف پیروزی خود را اعلام کنند و تاریخ قضاوت کند.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نیز نوشت: خون کافی ریخته شده است. بگذار هر دو طرف مدعی پیروزی شوند؛ تاریخ تصمیم خواهد گرفت. با این وجود، زلنسکی پس از بازگشت از واشنگتن، در بیانیهای به کشورهای متحد هشدار داد که نباید در برابر روسیه کوتاه بیایند. او تاکید کرد که اوکراین هیچ پاداشی به تروریستها برای جنایتهایشان نخواهد داد و از متحدان اروپایی و آمریکایی خواست گامهای قاطع بردارند.
این در حالی است که زلنسکی در سفر اخیر خود به آمریکا نتوانست تأمین موشکهای دوربرد تاماهاوک را که ماهها برای آن تلاش کرده بود، به دست آورد. همزمان، حمایت نظامی خارجی از اوکراین در تابستان ۲۰۲۵ نسبت به نیمه نخست سال قبل، ۴۳ درصد کاهش یافته است.
با این حال، ولودیمیر زلنسکی در مصاحبهای در آمریکا اظهار کرد که میدانم موشکهای دوربرد تاماهاوک برای روسها موضوع بسیار حساسی است. رییسجمهور اوکراین ادعا کرد: روسها میترسند که آمریکا بتواند تسلیحات به اوکراین ارائه کند، فکر میکنم پوتین از این هراس دارد که ایالات متحده موشکهای تاماهاوک به ما تحویل دهد. این ادعای زلنسکی در شرایطی است که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در جریان نشست روز جمعه با زلنسکی در کاخ سفید گفت که ارائه موشکهای دوربرد تاماهاوک به اوکراین برای ایالات متحده آسان نیست. ترامپ خطاب به زلنسکی تصریح کرد: ارائه موشک تاماهاوک برای ما آسان نیست. صحبت از شمار زیادی از تسلیحات بسیار قدرتمند است.
او افزود: بنابراین، این یکی از موضوعاتی است که درباره آن گفتوگو خواهیم کرد؛ امیدوارم آنها (اوکراینیها) به آن موشکها نیازی نداشته باشند و بتوانیم جنگ را بدون اینکه به تاماهاوک فکر کنیم، به پایان برسانیم. ارسال احتمالی موشکهای تاماهاوک پس از مطرح شدن این ایده توسط ترامپ، در روزهای اخیر به موضوع قابلتوجهی برای بحث تبدیل شده است.وقتی کریسن ولکر، مجری آمریکایی، از زلنسکی پرسید از اینکه پاسخ ترامپ به موشکهای تاماهاوک بله نبود، ناامید شده است یا خیر؟ او پاسخ داد: البته که من تاماهاوک میخواهم و البته که ما مردم اوکراین میخواهیم. مسلماً میدانیم چگونه میتوانیم از آن استفاده کنیم. به نظر من، این میتواند به روسیه فشار بیاورد و پوتین را به مذاکره وادار کند. این موضوع خوب است که رییسجمهور ترامپ نه نگفت، با این حال امروز بله هم نگفت. اما من به ادامه این گفتوگو امیدوارم.
هشدار پوتین و وحشت ترامپ
پس از تماس تلفنی با همتای روسی، لحن ترامپ در خصوص ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین تغییر کرد و به نظر میرسد ترامپ هشدار پوتین در این مقوله را جدی گرفته است. گرچه بعید نیست در صورت عدم توافق صلح، ترامپ مجدداً تحت تاثیر لابی ضدروسی و اروپا قرار گرفته و این ریسک سنگین را متقبل شود، اما در هر صورت نباید از نظر دور داشت که ترامپ از واکنش سخت روسیه نسبت به تحویل تاماهاوک آمریکایی به اوکراین، به شدت هراس دارد.
ترامپ روز پنجشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیهای خود صحبت کرد و روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، در کاخ سفید دیدار داشت، اقدامهای قبلی برای مذاکره در مورد توافق صلح بین مسکو کییف به شکست انجامیده است، پس از این تماس، رییسجمهور آمریکا در مورد موشکهای تاماهاوک ابراز تردید کرد و گفت که آنها در آمریکا نیز مورد نیاز هستند. اولویت کییف اکنون حمله به زیرساختهای انرژی روسیه است و بازارها تاثیر قابلتوجهی بر آن نشان میدهند.
روزنامه واشنگتنپست بهنقل از یک کارشناس نوشت: اگر ترامپ اجازه تحویل موشکهای تاماهاوک و موشکهای حامل آنها را بدهد، احتمالاً یک یا دو ماه طول میکشد تا اوکراینیها از این سیستم استفاده کنند. بهنوشته واشنگتنپست، احتمالاً آمریکا اطلاعات مربوط به اهداف و رادارگریزی را ارائه خواهد داد، زیرا موشکهای کروز از سیستمهای ناوبری نظامی ایالات متحده برای هدایت استفاده میکنند، این بدان معناست که آمریکا در نهایت در مورد اینکه کییف میخواهد کدام اهداف روسی را هدف قرار دهد، حق دخالت خواهد داشت.
این روزنامه افزود: عوامل دیگر ممکن است تعداد موشکهایی که اوکراین دریافت میکند را محدود کند. ایالات متحده از دهه ۱۹۸۰، بابیش از لغ بر ۹ هزار موشک تاماهاوک تولید کرده است که بیش از ۲۳۰۰ فروند از آنها در جنگ استفاده شده و هزاران فروند در زمان حاضر مستقر یا از رده خارج شدهاند.
مقام آمریکایی: خودمان به تاماهاوکها نیاز داریم!
البریج کولبی، رئیس سیاستگذاری پنتاگون، نسبت به تأمین سلاح برای اوکراین ابراز تردید کرده و گفته است که باید بیشتر بر بازدارندگی در برابر چین تمرکز کرد. موشکهای تاماهاوک سلاحهای کلیدی هستند که پنتاگون میخواهد برای عملیاتهای احتمالی آینده در منطقه هند و اقیانوس آرام ذخیره کند. یک دیپلمات اروپایی به واشنگتنپست گفت که تحویل موشکهای تاماهاوک به کییف سیگنال سیاسی بزرگی از سوی ترامپ در مذاکرات با روسیه ارسال میکند و برای نیروهای اوکراینی مفید خواهد بود. این دیپلمات بااینحال افزود: اما قرار نیست این سلاح مسیر کل جنگ را تغییر دهد.
یک مقام ارشد ناتو نیز به این روزنامه گفت که تاثیر نظامی ارائه تاماهاوکها به تعداد موشکهایی که کییف دریافت میکند و نحوه استفاده نیروهایش از آنها بستگی دارد، اما این موشکها قدرت آتش بیشتری به اوکراین میدهد.
با این اوصاف، ترامپ در سخنان افتتاحیه ناهار کاری در کاخ سفید، ابراز امیدواری کرد که جنگ را بدون فکر کردن به موشکهای تاماهاوک حل کند. وی تاکید کرد که این سلاحی است که آمریکا به آن نیاز دارد. بهنوشته سیانان، بهنظر میرسد زلنسکی دستخالی از جلسه روز جمعه با ترامپ بیرون آمد ولی آن را جلسهای سازنده توصیف کرد. وی از اظهارنظر بیشتر در مورد موشکهای تاماهاوک خودداری کرد زیرا ایالات متحده نمیخواهد تنشها تشدید شود.
شایان ذکر است که در سفر اخیر زلنسکی به آمریکا هیچکس به استقبال وی نیامد حتی در حد مسئولان تشریفات فرودگاه و برای اینکه آبروریزی نشود خلبان هواپیما به عنوان هیأت استقبالکننده برای استقبال از زلنسکی ایستاد. برخی کاربران شبکههای اجتماعی پس از فراگیر شدن این عکس نوشتند که این سرنوشت کسانی است که فکر میکنند با دل بستن به آمریکا به کام خود میرسند.
