لامعی: محله «ایران آباد» از محروم ترین مناطق دانش آموزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لامعی ظهر شنبه در جلسه نهضت مدرسه‌سازی اردبیل با حضور معاون عمرانی استاندار اردبیل، فرمانداران شهرستان‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد؛ اظهار کرد: منطقه ایران آباد جز محروم‌ترین مناطق دانش آموزی است.

وی افزود: این منطقه یکی از محروم‌ترین و پرجمعیت‌ترین مناطق دانش‌آموزی است و در خصوص مکان‌یابی و تأمین زمین مدرسه جدید، هماهنگی‌های لازم با شهرداری انجام شده است. با تسریع در فرآیند اجرایی امیدواریم هرچه زودتر عملیات احداث مدرسه آغاز شود.

سرپرست نوسازی مدارس استان اردبیل گفت: در حوزه مدارس خیرساز، دو پروژه مهم در شهرک مخابرات و شهرک ساحلی با مشارکت خیرین در حال پیگیری است و تلاش داریم با همراهی مردم و خیرین، این پروژه‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد.

لامعی همچنین از آغاز پروژه‌های کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این مجموعه در اقدامی ارزشمند ساخت دو مدرسه ۱۲ و ۶ کلاسه را تقبل کرده است و با تحویل پروژه‌ها به پیمانکار، عملیات اجرایی در حال شروع است و جا دارد از این اقدام ماندگار مجموعه کشت و صنعت مغان قدردانی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در خصوص پروژه مدرسه دارالفنون ۲ نیز پس از ارزیابی محل مدرسه، یکی از بانک‌ها به‌عنوان پشتیبان مالی معرفی شده و انتظار داریم اجرای پروژه در کوتاه‌ترین زمان آغاز گردد.

سرپرست نوسازی مدارس استان اردبیل با اشاره به اهمیت مولدسازی فضاهای آموزشی گفت: در شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر و پارس‌آباد، طرح‌های مولدسازی در دست بررسی و برنامه‌ریزی است تا بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه و نوسازی مدارس بیشترین بهره را ببریم.

در ادامه جلسه، حسین وطن دوست فرماندار خلخال از وجود ۱۶ پروژه مدرسه‌سازی در این شهرستان خبر داد و افزود: ۵ مدرسه آماده تحویل است و ۶ پروژه دیگر تا آذرماه تکمیل خواهد شد. همچنین پروژه ساخت استخر دانش‌آموزی ۱۵ درصد پیشرفت داشته است. برای مدارس نیمه‌تمام نیز مقرر شد موانع موجود رفع شود تا این پروژه‌ها سریع‌تر تحویل دانش‌آموزان شود.