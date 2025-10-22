ذاکریان: کیف دیجیتال سرمایه گذاری مسیر تازه جذب سرمایه در خراسان جنوبی

مرتضی ذاکریان در گفتگو با مهر با اشاره به رونمایی مجموعه کتاب‌ها و کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون کتاب‌های سرمایه‌گذاری برای تولید در بستر توسعه منطقه‌ای، سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری استان، ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی، ۳۰۰ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام استان و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی رونمایی شده است.

وی افزود: همچنین، کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری استان معرفی شد که با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شد و امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات سرمایه‌گذاری در استان را فراهم می‌کند.

ذاکریان با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی گفت: هدف ما از تولید این مجموعه‌ها و کیف دیجیتال، فراهم کردن مسیر شفاف و آسان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نمایش توانمندی‌ها و فرصت‌های استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان افزود: امیدواریم با استفاده از این منابع و ابزارها، روند سرمایه‌گذاری در استان شتاب بیشتری پیدا کند و خراسان جنوبی به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.