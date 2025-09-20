به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم اداره کل، تدوین و انتشار کتاب توانمندیها، پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری استان به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
وی افزود: در این کتاب، بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، میراث فرهنگی و صنایع دستی بهطور ویژه معرفی شده و کاتالوگ زنجیرههای ارزش خراسانجنوبی نیز برای نخستینبار آماده و منتشر شده است.
ذاکریان بیان کرد: همچنین کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایه گذاری استان تدوین و کارت الکترونیکی سرمایهگذاری و فلشکارتهای معرفی ظرفیتهای استان برای ارائه به سرمایهگذاران تهیه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی ادامه داد: وبسایت مرکز خدمات سرمایهگذاری استان نیز طراحی شده و تمامی تولیدمحتواها، اطلاعات طرح های آماده سرمایه گذاری و مجوزهای بی نام از طریق این درگاه در دسترس سرمایهگذاران قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: صدور مجوزهای بینام در اراضی ملی و بکیف دیجیتال از جمله اقدامات تسهیلگر برای سرعتبخشی به فرآیند سرمایهگذاری بوده است.
ذاکریان گفت: بسته جامع سرمایهگذاری استان تحت عنوان «خراسانجنوبی، بهشت سرمایهگذاری» آماده و رونمایی شده و اطلس جامع سرمایهگذاری استان با ۱۴۳ لایه اطلاعاتی نیز برای انتخاب هوشمندانه سرمایهگذاران تدوین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود مرکز خدمات سرمایهگذاری در مصوبات کارگروه توسعه صادرات بهطور رسمی مورد تأکید قرار گیرد تا حضور آن در کنار سرمایهگذاران داخلی و خارجی تقویت شده و زمینه تحقق سرمایهگذاری مطمئن در استان بیش از پیش فراهم شود.
