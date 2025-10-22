اسبقیان:المپیاد استعدادهای برتر در راستای فرمایشات رهبرمعظم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی تبریز درحال برگزاری است اظهار داشت: درود میفرستم خدمت همه شهدای این دیار عشق و حماسه و آذربایجان شرقی و
هفته تربیتبدنی هفته نشاط و شادابی را گرامی میدارم و به حضور همه خدمتگزاران ورزش کشور تبریک میگویم.
وی افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب ورزش یک کار اساسی و جدی است و المپیاد استعدادهای برتر در راستای فرمایش رهبر انقلاب اسلامی برگزار میشود. مقام معظم رهبری فرمودند ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد. موفقیتهای درخشان ورزش کشور نتیجه مدیریت شفاف و برنامهریزی شده آقای دنیامالی صورت گرفته است و قطعاً برگزاری این مسابقات نیز برگ زرین دیگری از کارنامه درخشان وزیر ورزش و جوانان خواهد بود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای گفت: از حضور مسئولین استانی در این مراسم و حمایتی که برای برگزاری این رویداد داشتند تشکر میکنم و امیدوارم که برگزاری مسابقات به توسعه ورزش این دیار و ورزش کشور کمک شایانی کند. آرزوی موفقیت دارم برای ورزشکاران رشتههای دوچرخهسواری و هاکی که مسابقات المپیاد این دو رشته به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.
