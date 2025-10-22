اوقاف به کمک ورزش شاهرود بیاید؛ ضرورت تغییر قراردادها به نفع ورزش

محمد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ضرورت ورود اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود در خصوص اماکن ورزشی بیان کرد: برخی از مراکز ورزشی امروز وقفی هستند یعنی تصمیم گیری درباره آنان با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود است.

وی افزود: اوقاف طی قراردادهایی سه ساله این زمین‌های ورزشی را در اختیار ورزش و جوانان می‌گذارد تا از آن در راستای نیات واقفان که همان توسعه ورزش بوده بگذاریم

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود ادامه داد: مشکل این قراردادها این است که به واسطه سه ساله بودن، سرمایه گذار و پیمانکار رغبتی به سرمایه گذاری پیدا نمی‌کند زیرا اگر بخواهد برای مثال زمین چمن مصنوعی احداث کند می‌بایست دست کم ۱۰ میلیارد تومان هزینه کند لذا حداقل نیاز او این است که بتواند یک قرارداد ۱۰ الی ۱۲ ساله در قالب ماده ۲۷ داشته باشد وگرنه این کار را نمی‌کند.

جلالی بیان کرد: فضاهای ورزشی ما برای همین است که یک زمین خالی و بدون چمن و تجهیزات است این در حالی است که اوقاف با ورزش و جوانان قرارداد سه ساله می‌بندد.

وی پبشنهاد کرد: درخواست ما این است که زمین‌هایی از این دست را با قراردادهای مناسب در اختیار ورزش شهرستان شاهرود قرار دهد تا بتوانیم برای سرمایه گذار رغبت ایجاد کرده و آنان را هم پای کار بیاوریم و بتوانیم زمین خالی را تبدیل به یک مجموعه ورزشی مناسب با تجهیزات مناسب کنیم تا فرزندان همین شهرستان بتوانند از آن بهره مند شوند و محیط‌های ورزشی هم از حالت کنونی خارج شود.