حامد هادیان نویسنده کتاب «خبرنگار دودلاری» در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اثر جدید خود خبر داد و گفت: کتاب جدیدم با عنوان «اردک دیوانه» به‌زودی منتشر می‌شود. این اثر مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی و اجتماعی درباره جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران است که بخشی از آن در تهران و بخش‌هایی دیگر در چند استان کشور روایت می‌شود. این کتاب قرار است توسط انتشارات به‌نشر و به همت مدرسه نوشتن منتشر می‌شود.

حامد هادیان روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای است که در سال‌های اخیر با نگاهی اجتماعی و مردمی به روایت‌های خبری و مستندنگارانه پرداخته است. نخستین کتاب او با عنوان «خبرنگار دودلاری» در فضای رسانه‌ای و ادبی با استقبال مواجه شد. این اثر مجموعه‌ای از روایت‌های واقعی از تجربه‌های خبرنگاران ایرانی در مناطق جنگی و بحران‌زده است که با نثری روان و مستند، پشت‌پرده رسانه‌ها و مواجهه خبرنگاران با واقعیت‌های تلخ جنگ و سیاست را روایت می‌کند.

هادیان در آثار خود تلاش می‌کند صدای مردم و کنش‌های روزمره آنان را در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی به تصویر بکشد؛ رویکردی که به نظر می‌رسد در کتاب جدید او «اردک دیوانه» نیز ادامه یافته است.

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