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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

«اردک دیوانه» منتشر می‌شود؛ روایتی تازه از جنگ ۱۲ روزه

«اردک دیوانه» منتشر می‌شود؛ روایتی تازه از جنگ ۱۲ روزه

حامد هادیان با اعلام انتشار کتاب جدیدش «اردک دیوانه» گفت این اثر روایتی مردمی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل است.

حامد هادیان نویسنده کتاب «خبرنگار دودلاری» در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اثر جدید خود خبر داد و گفت: کتاب جدیدم با عنوان «اردک دیوانه» به‌زودی منتشر می‌شود. این اثر مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی و اجتماعی درباره جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران است که بخشی از آن در تهران و بخش‌هایی دیگر در چند استان کشور روایت می‌شود. این کتاب قرار است توسط انتشارات به‌نشر و به همت مدرسه نوشتن منتشر می‌شود.

حامد هادیان روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای است که در سال‌های اخیر با نگاهی اجتماعی و مردمی به روایت‌های خبری و مستندنگارانه پرداخته است. نخستین کتاب او با عنوان «خبرنگار دودلاری» در فضای رسانه‌ای و ادبی با استقبال مواجه شد. این اثر مجموعه‌ای از روایت‌های واقعی از تجربه‌های خبرنگاران ایرانی در مناطق جنگی و بحران‌زده است که با نثری روان و مستند، پشت‌پرده رسانه‌ها و مواجهه خبرنگاران با واقعیت‌های تلخ جنگ و سیاست را روایت می‌کند.

هادیان در آثار خود تلاش می‌کند صدای مردم و کنش‌های روزمره آنان را در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی به تصویر بکشد؛ رویکردی که به نظر می‌رسد در کتاب جدید او «اردک دیوانه» نیز ادامه یافته است.

مدرسه نوشتن خرید پیش‌فروش این اثر را با ۲۰ درصد تخفیف برای علاقه‌مندان، ازطریق آدرس الکترونیکی https://madreseneveshtan.ir/ مهیا کرده است.

کد مطلب 6630563
زینب آزاد

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