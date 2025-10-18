به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله گفتارهای علمی «نگاه علمی به سلامت باروری» با هدف افزایش آگاهی بیماران و ارتقای فرهنگ سلامت باروری ادامه دارد. محور دوم این برنامه به ضرورت آموزش زوجین پیش از شروع درمان‌های ناباروری اختصاص داشت.

فرهاد یغمایی متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بر اهمیت آموزش بیماران پیش از شروع درمان‌های کمک‌باروری تأکید کرد و گفت: هر زوج نابارور باید غربالگری را پیش از درمان جدی بگیرد. این گام، کیفیت درمان را ارتقا می‌دهد.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا اظهار داشت: یکی از موارد کلیدی در افزایش اثربخشی درمان، غربالگری دقیق و تشخیص بهینه پیش از شروع درمان است. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند روند درمان را با شکست یا تأخیر مواجه کند.

وی افزود: برای مثال، وجود یک عفونت پنهان رحمی یا عفونت مزمن در آقایان، نه تنها می‌تواند احتمال موفقیت درمان ناباروری را کاهش دهد؛ بلکه گاهی منجر به سقط مکرر نیز می‌شود. در حالی که با غربالگری ساده و درمان به موقع، می‌توان از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کرد و کیفیت درمان را به شکل چشمگیری ارتقا داد.

به گفته یغمایی، اجرای آموزش‌های پیش از IVF در قالب کارگاه‌ها و مشاوره‌های تخصصی، بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند درمان است و در مرکز درمان ناباروری ابن سینا، با جدیت دنبال می‌شود.