طباطبایی نژاد: پر کردن مساجد امروز یک وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح چهارشنبه در دیدار مسئولان و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان، با تأکید بر نقش محوری مساجد در تربیت نسل جوان گفت: اصل کار فرهنگی، جذب افراد است و باید بررسی شود چه تعداد جوان از سال گذشته تاکنون به مسجدها جذب شده‌اند.

وی افزود باید با برنامه‌های معنوی و آموزشی، نوجوانان و جوانان را به مساجد سوق داد تا این فضاهای دینی و مردمی به مرکز پرورش نسل مؤمن و آگاه تبدیل شوند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به ضرورت آموزش صحیح نماز و احکام شرعی به دختران تازه به تکلیف رسیده بیان کرد زمانی که خانواده‌ها احساس کنند فرزندانشان در مسجد با آموزه‌های دینی آشنا می‌شوند، از مسجد و کانون‌های فرهنگی حمایت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: هدف و مسیر هر فعالیت فرهنگی باید مقدس باشد و نمی‌توان برای هدف مقدس از راه‌های نادرست استفاده کرد؛ همان‌گونه که در دوران جنگ، نیروهای ایرانی هرگز مردم عادی را هدف قرار ندادند.

طباطبایی‌نژاد افزود: اصل کار کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد جذب افراد است و رفتن به مسجد از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی ثواب نماز جماعت و دیگری مقابله با تلاش دشمن برای خلوت کردن مساجد.

وی پر کردن و رونق دادن به مساجد را وظیفه‌ای مهم دانست و ابراز کرد: تا قیامت، عامل حفظ دین اسلام همین مساجد خواهند بود و باید مربیان جذب و تربیت افراد اهل مسجد را برعهده گیرند، چرا که انسان اهل مسجد، انسان درستی می‌شود و شهدا نیز اهل مسجد بودند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امام جماعت و منبری مسجد باید تنها به اقامه نماز بسنده نکند بلکه بر اساس مسائل روز سخن بگوید، در امور مسجد و محله مشارکت داشته باشد و پاسخگوی پرسش‌های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد. امام جمعه اصفهان تأکید کرد مسجد باید محور همه امور جامعه و به‌ویژه محور محله‌ها باشد.

۲۰۹۰ کانون فرهنگی مساجد در اصفهان فعال است

در این دیدار، مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان نیز گفت: هم‌اکنون دو هزار و ۹۰ کانون فعال در سطح استان فعالیت می‌کنند و اصفهان از نظر تعداد این کانون‌ها رتبه نخست کشور را دارد. وی افزود در سال گذشته با همکاری مؤسسه تسنیم، برنامه‌های مشترکی میان ۴۰ مدرسه و مساجد برگزار شد تا دانش‌آموزان بیش از پیش با فضای معنوی مسجدها آشنا شوند.

وی از اجرای طرح‌های آموزشی و تجهیز کانون‌های مناطق محروم، برگزاری دوره‌های تخصصی برای فعالان فرهنگی، آموزش گروه‌های سرود و اجرای طرح «فرزندان نهج‌البلاغه» در نیمه نخست امسال خبر داد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست برخی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان به چالش‌های موجود از جمله کمبود منابع مالی، لزوم جلسات ستادی با مسئولان ارشد استان و ضرورت حضور مسئولان پایگاه‌های بسیج و کانون‌ها در ساختار هیئت امنای مساجد اشاره کردند.