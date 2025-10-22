  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

معاون استاندار بوشهر: رفع مشکل فاضلاب عالی‌شهر در اولویت است

بوشهر- معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار بوشهر گفت: مشکل فاضلاب عالی‌شهر یکی از مسائل مهم است که رفع این مشکل به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت طرح فاضلاب شهر جدید عالی‌شهر اظهار کرد: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر تصمیمات خوبی برای اجرای طرح فاضلاب عالی‌شهر صورت گرفت.

وی اجرای طرح فاضلاب عالی‌شهر را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر دانست و اضافه کرد: رفع معضلات فاضلاب عالیشهر به‌ویژه در نقاط بحرانی، نیازمند هماهنگی جدی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت عمران شهر جدید عالیشهر با همکاری سایر نهادهای مرتبط، نسبت به نهایی‌سازی طراحی پروژه با اولویت نقاط بحرانی اقدام کنند تا مشکلات زیست‌محیطی و رفاهی شهروندان هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، گفت: با ابلاغ مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی و تخصیص اعتبارات لازم، زمینه لازم برای انتخاب پیمانکاران ذی‌صلاح و آغاز عملیات اجرایی این پروژه فراهم خواهد شد.

رجایی از دستگاه‌های متولی خواست با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق، اجرای این طرح را به‌گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر رفع مشکلات فعلی، پاسخگوی توسعه آینده شهر جدید عالیشهر نیز باشد.

