به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت طرح فاضلاب شهر جدید عالی‌شهر اظهار کرد: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر تصمیمات خوبی برای اجرای طرح فاضلاب عالی‌شهر صورت گرفت.

وی اجرای طرح فاضلاب عالی‌شهر را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر دانست و اضافه کرد: رفع معضلات فاضلاب عالیشهر به‌ویژه در نقاط بحرانی، نیازمند هماهنگی جدی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت عمران شهر جدید عالیشهر با همکاری سایر نهادهای مرتبط، نسبت به نهایی‌سازی طراحی پروژه با اولویت نقاط بحرانی اقدام کنند تا مشکلات زیست‌محیطی و رفاهی شهروندان هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، گفت: با ابلاغ مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی و تخصیص اعتبارات لازم، زمینه لازم برای انتخاب پیمانکاران ذی‌صلاح و آغاز عملیات اجرایی این پروژه فراهم خواهد شد.

رجایی از دستگاه‌های متولی خواست با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق، اجرای این طرح را به‌گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر رفع مشکلات فعلی، پاسخگوی توسعه آینده شهر جدید عالیشهر نیز باشد.