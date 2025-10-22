حق شناس: تورم ۳۸ درصدی برای شاغلان هم غیرقابل تحمل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه و تورم ۳۸ درصدی اظهار کرد: حضور آگاهانه مسئولان در بازار و رسیدگی به وضعیت قیمت‌ها ضرورت دارد.

استاندار گیلان از انتقادات مطرح‌شده از سوی ائمه جمعه درباره افزایش قیمت‌ها، گفت و اظهار کرد: دلار به شاخصی تبدیل شده که لنگر اقتصاد کشور شده و افزایش آن همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه استان گیلان یک استان گردشگری است، افزود: میانگین قیمت‌ها در این استان اهمیت ویژه‌ای دارد. در میان کالاهایی که نسبت به سایر اقلام افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند، گوشت قرمز بیش از همه گران شده است، در حالی که گیلان از تولیدکنندگان عمده گوشت قرمز در کشور نیست.

حق شناس نرخ تورم عمومی را حدود ۳۸ درصد اعلام کرد و گفت: امروز حتی برای افراد شاغل نیز تحمل این شرایط دشوار شده، چه برسد به افراد روزمزد و کم‌درآمد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت و حضور مسئولان در بازار، تصریح کرد: برخی موضوعات مانند نوسانات قیمت دلار ممکن است مستقیماً به استان ارتباطی نداشته باشند، اما تأثیرات آن بر زندگی مردم غیرقابل انکار است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه مردم روزهای سختی را می‌گذرانند، اظهار کرد: در هر صنفی، توجه به وضعیت مردم از سوی مسئولان بسیار مهم است لذا حاکمیت وظیفه دارد به دهک‌های کم‌درآمد توجه ویژه داشته باشد.

حق شناس با بیان اینکه حضور در بازار باید با علم و آگاهی صورت گیرد، گفت: نظارت مستمر و رسیدگی به وضعیت قیمت‌ها در بازار، برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، بسیار ضروری است.