استاندار کردستان: گردشگری پیشران توسعه فرهنگی و اقتصادی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری کردستان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان گردشگری و میراث فرهنگی استان، خواستار توجه بیشتر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اقامتی برای توسعه پایدار این حوزه شد و تأکید کرد: گردشگری می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کردستان ایفا کند.

لهونی با اشاره به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان افزود: کردستان دارای طبیعتی زیبا و بکر است و از غار کرفتو تا بناهای تاریخی در سنندج، این استان ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگران دارد و همچنین، استان ما در زمینه مساجد و اماکن مذهبی در میان شهرهای جهان اسلام رتبه بالایی دارد.

هم‌مرزی با عراق ظرفیت برای توسعه گردشگری کردستان است

وی با اشاره به قرارگیری استان در مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، این موقعیت جغرافیایی را یکی دیگر از ظرفیت‌های ویژه کردستان برای توسعه گردشگری دانست و افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک استان و نزدیکی به شهرهای اصلی عراق، می‌توانیم از این ظرفیت به نفع توسعه گردشگری بهره‌برداری کنیم.

استاندار کردستان به مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی استان وضعیت نامناسب راه‌ها و کمبود پروازهای هوایی است.

وی اذعان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان، حداقل باید روزانه دو پرواز به سنندج داشته باشیم و در این دولت پیگیری‌های زیادی انجام شده و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴، اعتبار تخصیص‌یافته به کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور به اندازه چهار سال گذشته بوده است.

وی همچنین از پیگیری‌های دولت برای افزایش پروازهای سنندج و توسعه زیرساخت‌های ریلی استان خبر داد و افزود: در حال حاضر، شرکت‌های هواپیمایی به ما تعهد داده‌اند که پروازهای جدید به سنندج اضافه خواهند کرد.

رسیدن به استانداردهای لازم در حوزه بومگردی نیازمند توجه است

زره‌تن لهونی در ادامه گفت: با تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری، گام‌های اولیه در توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی برداشته شده است، اما این تلاش‌ها برای رسیدن به استانداردهای لازم کافی نیست و نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه برای توسعه گردشگری استان، گفت: در این مسیر، نیازمند حمایت‌های ویژه دولت و وزارت میراث فرهنگی هستیم تا بتوانیم ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی کردستان را به درستی معرفی کرده و از آن بهره‌برداری اقتصادی کنیم.

وی به موضوع صنایع دستی کردستان پرداخت و اذعان کرد: صنایع دستی کردستان نیازمند حمایت است و فعالان این عرصه خواهان حمایت مسئولان هستند تا محصولات آنها خریداری شود.

ایجاد شهرک سلامت در کردستان

وی پیگیری ایجاد شهرک سلامت در سنندج با همکاری بخش خصوصی را از دیگر موارد مهم حوزه گردشگری استان برشمرد و گفت: این مهم زمینه ارائه خدمت به گردشگران حوزه سلامت اقلیم کردستان عراق را فراهم می‌کند.

استاندار کردستان افزود: کردستان نیازمند مشوق است تا سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شکل گیرد و نیاز است کارگروه دائم گردشگری با محوریت میراث فرهنگی در تهران تشکیل شود تا به استان کردستان در حوزه گردشگری کمک کند.

ایجاد موزه موسیقی، ارائه تسهیلات به فعالان گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد مطرح شده توسط استاندار کردستان بود.