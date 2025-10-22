امام جمعه زاهدان:مدیران با پیگیری جدی و حضور میدانی کارها را پیش ببرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار با فرمانداران شهرستان‌های سراوان، مهرستان و سیب و سوران، ضمن قدردانی از تلاش دلسوزانه فرمانداران و همکارانشان برای خدمت به مردم و رشد منطقه، به دو نکته متفاوت اشاره کرد: خوشحالی از بالا رفتن سطح مطالبات مردم نسبت به دهه‌های گذشته، که نشان‌دهنده برطرف شدن بسیاری از کمبودها و انجام گرفتن کارهاست؛ و تأسف از اجرا نشدن بخش قابل توجهی از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب در سال ۸۲، با گذشت بیش از دو دهه.

وی تأکید کرد: برخی مطالبات امروز، همان خواسته‌های قدیمی هستند و ظرفیت‌های منطقه بسیار فراتر از وضع موجود است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه شیرینی خدمت، خستگی مسئولیت را از بین می‌برد، فرصت مسئولیت را کوتاه دانست و مدیران را به حداکثر استفاده از آن برای خدمت به مردم فراخواند.

وی تأکید کرد که هر فرماندار باید با شناخت دقیق وضعیت موجود و برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر حرکت به سوی وضعیت مطلوب را ترسیم کند و در دوره مسئولیت خود، چند پروژه مهم و زیربنایی با آثار ماندگار را به سرانجام برساند تا گرفتار روزمرگی نشود.

آیت‌الله محامی بر اهمیت ارائه گزارش عملکرد مستند و روشن در پایان مأموریت، قدردانی از زحمات پیشینیان و تکمیل مسیر توسعه تأکید کرد.

وی با استناد به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، معیارهای اولویت‌بندی در مدیریت را انجام کارهای بزرگ و زیربنایی، در کنار رسیدگی به کارهای کوچک و زودبازده که رضایت مردم را در پی دارد، دانست. در نهایت، ایشان تحقق اهداف را نیازمند پیگیری جدی، مستمر و دلسوزانه خواند و از مدیران خواست به‌جای بسنده کردن به مکاتبه، امور مردم را به‌صورت میدانی و با حضور مستقیم تا حصول نتیجه پیگیری کنند.