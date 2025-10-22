به گزارش خبرنگار مهر، امیر دهباشی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ضمن تبریک این هفته به ورزشکاران و فعالان ورزشی، از افتتاح چند پروژه بزرگ ورزشی از جمله پیست دوومیدانی، سالن‌های ورزشی و زمین چمن طبیعی فوتبال خبر داد و گزارشی از عملکرد چند ساله این اداره ارائه کرد.

دهباشی ضمن خوشامدگویی به خبرنگاران و ورزشکاران حاضر در جلسه، هفته تربیت بدنی و ورزش را تبریک گفت و از زحمات ورزشکاران، مربیان و فعالان ورزشی شهرستان قدردانی کرد.

وی اشاره کرد که ورزشکاران در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال و ورزش‌های رزمی با تلاش مستمر به رشد ورزش شهرستان کمک می‌کنند.

اجرای بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته تربیت بدنی

رئیس اداره ورزش اظهار داشت: هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان برگزار می‌شود و در این مدت برنامه‌های متنوعی برگزار شده است. این برنامه‌ها شامل غبارروبی و حضور در مزار شهدا، دیدار با خانواده شهیدان ورزشکار، برنامه‌های مشاوره‌ای، حضور در مهدکودک‌ها و مدارس و همچنین برگزاری مسابقات فوتسال نوجوانان، شطرنج و قهرمانی کنگ‌فو استان است که رودان میزبان آن‌ها خواهد بود.

افتتاح پیست دوچرخه‌سواری پس از ۱۶ سال؛ پیست بی‌نظیر در استان

دهباشی از افتتاح پیست دوومیدانی شهرستان پس از ۱۶ سال خبر داد و گفت: این پیست یکی از بهترین و پیشرفته‌ترین پیست‌های استان است.

وی افزود: این پیست در کنار ورزشگاه خلیج فارس از نظر امکانات بسیار متمایز است و اکنون ورزشکاران می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

سالن شهید دروگری؛ بهره‌برداری بعد از ۱۲ سال انتظار

وی همچنین افتتاح سالن شهید دروگری را یکی دیگر از دستاوردهای مهم ذکر کرد و گفت: این سالن با کف‌پوش مناسب، سیستم سرمایشی و رختکن مجهز، یکی از بهترین سالن‌های ورزشی استان به شمار می‌رود و پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی، اکنون در خدمت ورزشکاران شهرستان قرار دارد.

زمین چمن طبیعی با سیستم آبیاری پیشرفته و پنج زمین جدید در راه است

دهباشی درباره زمین چمن طبیعی فوتبال گفت: با حمایت وزارت ورزش و بودجه حدود ۴۰ میلیارد تومان، پروژه‌هایی از جمله چمن طبیعی با سیستم آبیاری هوشمند و حفر چاه اختصاصی اجرا شده است.

وی توضیح داد: این سیستم آبیاری شامل سه موتور مستقل است که در صورت خرابی یکی، دیگری به‌عنوان پشتیبان عمل می‌کند. همچنین پنج زمین چمن طبیعی جدید در شهرستان در دست ساخت است که درصد زیادی از کارها انجام شده و به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

ساخت و تجهیز چندین سالن ورزشی با بودجه قابل توجه

رئیس اداره ورزش و جوانان رودان گفت: علاوه بر سالن‌های موجود، کلنگ ساخت پنج سالن ورزشی دیگر در نقاط مختلف شهرستان زده شده است.

وی از تخصیص اعتبار بالای ۱۸ میلیارد تومان برای هر سالن خبر داد و اعلام کرد: در کنار اعتبارات ملی، حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان نیز از منابع شهرستانی برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است. برخی سالن‌ها در مراحل سوله‌گذاری و دیوارکشی قرار دارند و تعدادی آماده نصب تجهیزات هستند.

دهباشی با اشاره به اهمیت ورزش بانوان گفت: اداره ورزش با همکاری شهرداری در حال ایجاد چمن مصنوعی در پارک بانوان است و همچنین کف‌پوش سالن وزنه‌برداری آماده نصب است.

وی تأکید کرد: توسعه ورزش محله‌ای با ساخت بیش از ۲۰ چمن مصنوعی محلی در دستور کار است و قرارداد برای چند چمن مصنوعی جدید نیز در مراحل نهایی است.