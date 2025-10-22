۱۵ هزار دانشجوی جدید به دانشگاه تهران راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید در آئین نودانشجویان دانشگاه تهران که صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در این دانشگاه برگزار شد، گفت: ما رسماً وارد نود و یک سالمین عمر دانشگاه تهران شدیم. در این دوران بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته تقدیم کشور شده است.

وی با اشاره به سابقه این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران یکی از پرسابقه‌ترین و درخشان‌ترین دانشگاه‌های نه تنها ایران که منطقه است. تنها دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از ایران در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارند و بسیاری از رشته‌های این دانشگاه جزو ۱۰۰ رتبه اول دنیا هستند.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه ما امسال نزدیک به ۱۵ هزار پذیرفته در دانشگاه تهران داریم، گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره کارشناسی، حدود ۷،۸ هزار نفر در دوره ارشد و حدود ۲ هزار نفر در دوره دکتری امسال وارد دانشگاه تهران شدند.

وی اظهار کرد: هیچ رشته‌ای وجود ندارد که در دانشگاه تهران در دسترس نباشد. تنها دانشگاه جامع کشور که در همه رشته‌ها و مقاطع دانشجو می‌پذیرد، دانشگاه تهران است.

امید با اشاره به تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ عضو هیئت علمی دارد. بیشترین تعداد استاد نمونه و ممتاز کشور در این دانشگاه حضور دارند و این ظرفیت عزیز در خدمت دانشجویان قرار دارد.

وی خطاب به دانشجویان دانشگاه تهران گفت: شما به جمع دانشجویانی پیوستید که در توسعه علمی و فرهنگی کشور نقش اول را داشته است. بزرگترین ادیبان کشور در دانشگاه تهران حضور داشتند؛ به همین دلیل شما نقش جدیدی دارید و توقع بالاتر و ویژه‌ای از شما وجود دارد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در دانشگاه تهران فرصتی برای پرواز دانشجویان فراهم می‌کند، افزود: این پرواز با دو بال اتفاق می‌افتد که یک بال آن علم است. غیر ممکن است که در دانشگاه تهران جویای علم باشید و به آن نرسید. بال دیگر برای پرواز، بال مهارت است؛ از مهارت‌های زندگی تا مهارت‌های کاری و شرایط آن در دانشگاه تهران برای شما مهیا است.

وی ادامه داد: دوران دانشجویی دوره یادگرفتن دوستی، کار گروهی و … است. در کنار مهارت‌های زندگی شرایط برای فراگیری سایر مهارت‌ها نیز وجود دارد. بهترین فرصت برای پیوستن به کانون‌های هنری، خیریه، ادبیات، موسیقی و قرآن در اختیار شما به صورت رایگان وجود دارد. قدیمی‌ترین تئاتر کشور در اختیار شما وجود دارد، بیشترین تعداد انجمن‌های علمی کشور در دانشگاه تهران وجود دارد و امکان همکاری با آن‌ها وجود دارد. بیشترین امکانات ورزشی کشور در دانشگاه تهران وجود دارد.

امید با اشاره به سختی‌های دوران دانشجویی گفت: در این دوران سختی‌هایی نیز وجود دارد. مشکلاتی در دانشگاه وجود دارند. خوابگاه‌ها به علت مسائل ناشی از جنگ دیر آماده شد و من از شما عذرخواهی می‌کنم. این نیست که من بگویم ما در یک مدینه فاضله حضور داریم ولی با وجود این نقص‌ها فرصت‌ها نیز وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره شما می‌توانید زمین بخورید و دوباره بلند شوید. قوی باشید، شجاع باشید و از این فرصت که به رایگان در اختیار شما قرار دارد، استفاده کنید و تجربه کنید.

رئیس دانشگاه تهران به دانشجویان توصیه کرد: پرسش‌گر و مطالبه‌گر باشید و ایده‌های خود را مطرح کنید. من روزانه ۳۰ تا ۴۰ ایمیل دانشجویان را پاسخ می‌دهم و خوشحال می‌شوم دانشجویان پیگیر مسائل هستند. برای بهترین شدن باید پرسش‌گر باشید و دنبال علم بروید.

وی با اشاره به فرصت تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه تهران گفت: در دانشگاه تهران شرایط تحصیل همزمان در دو رشته وجود دارد و دانشجویان استعداد درخشان با شرایط خاص می‌توانند در دو رشته تحصیل کنند. دوره کهاد وجود دارد و دانشجویان می‌توانند از فرصت آن استفاده کنند. دوره‌های دو وجهی نیز وجود دارد که می‌توان حدود ۲۰ واحد را از رشته دیگری جز رشته خودتان بگذرانید. دانشجویان می‌توانند از همه این فرصت‌ها استفاده کنند.

امید در پایان گفت: من به همه شما این اطمینان را می‌دهم در صورتی که در این دوره همانند بزرگان این دانشگاه درس بخوانید و مهارت کسب کنید، در آینده بهترین درهای بازار کار به سوی شما گشوده خواهد شد.