به گزارش خبرگزاری مهر، فریدین نصریف در حاشیه اجلاس اکو در دیدار با استاندار زنجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در این استان، شهر زنجان را منطقهای زیبا و برخوردار از ظرفیتهای بالای همکاری عنوان و ضمن تشکر از میزبانی گرم مسئولان استان به پیشینه روابط فرهنگی میان دو کشور اشاره کرد.
سفیر ازبکستان در ایران با بیان اینکه روابط تجاری میان دو کشور در سال گذشته به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید، گفت: با توجه به توافقات میان روسای جمهوری دو کشور، هدفگذاری افزایش این رقم تا سقف دو میلیارد دلار در دست پیگیری است.
نصریف با بیان اینکه سه ماه قبل، هیاتی اقتصادی از استان خراسان رضوی به ازبکستان سفر کرد و نشستهای بسیار خوبی میان تجار دو کشور برگزار شد، گفت: دعوتنامه رسمی برای حضور هیات تجاری ایرانی در ازبکستان نیز در حال آمادهسازی است.
استاندار زنجان هم در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزههای مختلف، از سفیر ازبکستان برای بازدید از کارخانههای صنعتی و مراکز علمی زنجان دعوت کرد.
محسن صادقی همچنین پیشنهادهایی برای گسترش روابط دوجانبه ارائه کرد و افزود: امضای تفاهمنامه میان دانشگاههای زنجان، علوم پزشکی، علوم پایه و دانشگاه آزاد با دانشگاههای تاشکند و سمرقند برای تبادل استاد، دانشجو و انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک، توسعه گردشگری مذهبی، تاریخی و سلامت با برگزاری تورهای مشترک بین زنجان، کاشان و سمرقند، ارائه خدمات درمانی به بیماران ازبک در زنجان بهویژه در زمینه چشمپزشکی، درمان سرطان و جراحی عمومی با کیفیت بالا و قیمت مناسب از جمله پیشنهادهای ماست.
وی همچنین خواستار برگزاری نشست سالانه میان استانداری زنجان و سفارت ازبکستان در تهران جهت پایش پروژههای مشترک شد و از آمادگی استان برای خواهرخواندگی با یکی از استانهای صنعتی ازبکستان خبر داد.
صادقی با بیان اینکه روابط اقتصادی باید با تدوین برنامههای مشترک از جمله ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و برگزاری نشستهای منظم میان بخش خصوصی دو کشور، تقویت شود، خاطرنشان کرد: همچنین همکاریها در حوزه صادرات و واردات کالا میتواند با شناسایی نیازهای متقابل و ارتباط مستقیم میان تجار، گسترش یابد.
